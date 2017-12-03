Общество |

В воскресенье вечером все, кто любит наблюдать за звездным небом, смогут (при условии хорошей видимости, разумеется) понаблюдать за так называемой "суперлуной", когда спутник Земли будет выглядеть больше и ярче обычного.

В Британии это произойдет в 15:47 по Гринвичу, в Риге, соответственно, - в 17:47.

По словам Роберта Мэсси из Королевского астрономического общества, ярче всего полная Луна будет светить ровно в полночь, когда она достигнет высшей точки над горизонтом.

Впрочем, разница в размере на 7% и в яркости - на 15% по сравнению с обычной луной для невооруженного глаза будет не слишком заметной.

На этот раз наш спутник приблизится к нам на расстояние 358 499 километров - это на 26 тысяч километров ближе, чем обычно.

В прошлом году Луна приближалась к Земле на самое близкое расстояние с 1948 года, и в следующий раз такое повторится лишь 25 ноября 2034 года.

НАСА называет воскресное явление первой частью "трилогии суперлуны", поскольку феномен растянется на три события. Пока Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, произойдет еще два полнолуния: 1 и 31 января.