Общество |

В столичном аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов в субботу был отменен рейс на Ригу авиакомпании аirBaltic, из-за чего десятки пассажиров, включая жителей Латвии, Эстонии, Великобритании и Германии застряли в Абу-Даби.

Об этом Mixnews рассказал один из пассажиров из Латвии, который не смог вылететь в Ригу.

Отмененный по техническим причинам вылет должен был состояться в 07:45 (по восточно-европейскому времени).

После отмены рейса пассажирам пришлось провести четыре часа в международном аэропорту Абу-Даби, поскольку из здания аэропорта их не выпускали из-за отсутствия бумаг на выход из аэропорта. Покинуть здание аэровокзала пассажирам рейса удалось только в полдень. Их заселили в отель за счет airBaltic.

Пассажиры отмененного рейса Абу Даби-Рига. Фото: rus.err.ee

Как Mixnews рассказал один из пассажиров, они должны были вылететь в Ригу в воскресенье утром, однако некоторых пассажиров об этом не проинформировали и они пропустили рейс. Семь человек по-прежнему находятся в Абу-Даби, вторую ночь в гостинице они вынуждены оплачивать сами, рассказал мужчина. Пассажиры не исключают, что подадут на авиакомпанию в суд.

Ранее пилот airBaltic от лица авиакомпании сообщил, что фирма ждет техников, которые должны прибыть из Риги и починить самолет.

Фото из Flickr