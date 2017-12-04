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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей под петицией о том, чтобы направить средства, предназначенные для празднования 100-летия провозглашения независимости Латвии, которое будет отмечаться в будущем году, на лечение онкологических заболеваний.

Как отмечает автор инициативы Аурелс Алвилс Пурич, на торжества по случаю 100-летия Латвии будет потрачено порядка €60 млн. Тем временем соседняя Эстония на празднование своего 100-летия потратит около €24 млн, а Финляндия - €19 млн.

Автор петиции предлагает пересмотреть эти расходы и выделить часть денег на лечение онкологических больных.

"Неужели нам нужно такое дорогостоящее празднование? Латвия настолько отстает от современных методов лечения рака, что за три года число больных раком, которые просят помощи, увеличилось в четыре раза", - указывает он.

"Серьезные проблемы в онкологии наблюдаются в эффективном предоставлении компенсируемых государством медикаментов жителям, а также в финансировании операций и химиотерапии. По меньшей мере половина раковых пациентов после операции нуждаются в химиотерапии или начальной терапии. Из-за нехватки средств раковым пациентам за редким исключением не компенсируются расходы на терапию, которая уничтожает раковые клетки, блокируя их рост и распространение. Таким образом не предотвращается возможность остановить развитие рака", - сказано в петиции.

Автор инициативы также напоминает, что рак занимает второе место среди всех причин смерти в Латвии после заболеваний сердечно-сосудистой системы, а из-за дороговизны лечения государство в основном не компенсирует лечение пациентов.

"Это является одной из причин, почему смертность от злокачественных опухолей в Латвии заметно выше, чем в Восточной Европе. Данные статистического бюро ЕС шокируют - почти половину смертей в Латвии (48,5%) можно предотвратить, учитывая возможности современной медицины. Хуже показатели только у Румынии", - отмечает он.

"Лучшие возможности лечения помогут спасти многие жизни, чьих-то близких и друзей. Благодаря своевременному выявлению болезни и соответствующему лечению онкологические пациенты смогут продолжить полноценную жизнь, работать, платить налоги и быть активными", - говорится в петиции.

В следующем году Латвия будет отмечать 100-летие своей независимости. Торжества по этому случаю уже начались и продолжатся до конца 2021 года. В течение этих пяти лет пройдут более 800 мероприятий как в стране, так и за рубежом - в 16 государствах мира. Их предполагаемый бюджет составит около €60 млн.

Источник: ИТАР-ТАСС