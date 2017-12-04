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В начале будущего года строительная фирма Velve завершит снос многоэтажки бывшего завода Radiotehnika в Риге, на проспекте Курземес, 3В. Об этом сообщила представитель компании Иева Шарипо, пишет Nra.lv. После этого там планируется построить магазин Depo.

«Согласно плану, снос здания планируется завершить до конца этого года. В данный момент работы проходят согласно согласованному графику, однако все время нужно допускать какую-либо задержку. Затраты на снос соответствуют средним по рынку, но точную сумму назвать не можем согласно условиям закона о конфиденциальности», - сказала Шарипо.

Кроме того, отмечается, что в связи со строительством Depo планируют спилить деревья - 31 осину, четыре ивы, каштан, черемуху и другие.

На вопрос, займется ли строительством компания Velve, Шарипо ответила, что переговоры об этом ведутся.

«Мы уже сотрудничали, к примеру, построен Depo на улице Краста, несколько проектов в Литве», - отметила она.

30 апреля 2015 года производитель акустических систем VEF Radiotehnika RRR сообщил о продаже недвижимости на проспекте Курземес, 3В. Стоимость объекта - 945 000 евро.

Фото из Flickr