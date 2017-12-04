Снег в Риге: столица стала белой за считанные часы
Общество | 4 декабря 2017 года, 02:41
В ночь на понедельник в Риге выпал снег. За несколько часов столица стала белосжненой.
"Я посмотрел в окно с разницей в полчаса и удивился: сначала снега не было, а потом все стало белым-бело. Это было очень стремительно!", - сообщил корреспондент mixnews.lv.
В понедельник днем во многих районах Латвии таже ожидаются осадки. Местами снежный покров увеличится на 2-4 см.
Температура воздуха ночью составит от -5 до +2 градусов, днем от -2 до +5.
Особую осторожность рекомендуется соблюдать автоводителям. Из-за снегопада ожидаются пробки и транспортные заторы в Риге.
В Риге день будет пасмурным, с кратковременными осадками. Температура ночью составит от 0 до -1 градуса, днем от -1 до +3.