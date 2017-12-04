Премьер предложил объединить больницы Страдиня и Gaiļezers (4)

фото

Общество | 4 декабря 2017 года, 09:02

Чтобы эффективнее использовать лечебные, финансовые и другие ресурсы, Рижскую клиническую университетскую больницу имени Страдиня и Восточную больницу (Gaiļezers) следовало бы объединить.

Больницы должны не конкурировать друг с другом, а дополнять одна другую, заявил премьер-министр Марис Кучинскис в интервью газете "Diena".

На вопрос, хороши ли реформы образования и здравоохранения, он ответил, что направление их однозначно верное, хотя выполнение сильно задержалось.

Около каждой региональной больницы имеется сеть лечебных учреждений, услуги которых уже не перекрываются сильно, но остается вопрос о Риге, в том числе о Восточной больнице и больнице Страдиня.

"Бум строительства пора заканчивать, у нас достаточно пустых зданий, которые можно приспосабливать", - сказал Кучинскис, добавив, что нужно сотрудничать с Рижским самоуправлением и принять, что людей становится меньше.

Фото: stradini.lv

Комментарии 4
Патриот 49 минут назад
В Латвии людей нет, врачей нет, кого лечить? Страна полудохлая, остались только банды чинуш, сейма и правительства у которых диагноз всем известный,- шизефрения, слабоумие, дибелизм.
Ответить
почему41 минуту назад
бы сюда сразу не присоединить и кладбища?
Ответить
про бюджет52 минуты назад
Население страны сократилось на сотни тысяч за 27 лет. Пора чиновников сократить на 40% минимум и избавляться от освободившихся помещений.Здоровье населения только ухудшается, поэтому не надо изобретать колесо в медицинской отрасли.
Ответить