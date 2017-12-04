Общество |

На ремонт Рижского цирка требуется дополнительно 7 млн евро, сообщила в передаче LNT "900 секунд" министр культуры Даце Мелбарде, пишет Latvijas avīze.

Сейчас идет поиск финансирования и выясняется, в каких международных проектах и фондах его можно найти.

"Здание цирка - это культурно-исторический объект, который надо привести в порядок, и мы всеми силами пытаемся это сделать", - сказала министр.

Ремонтные работы в цирке за 208,95 тыс. евро выполнит Velve. За эти деньги будет проведено лазерное сканирование, техническая экспертиза и мониторинг трещин.

Также будут проведены работы по временному укреплению здания, консервации фасада и укреплению фундамента.

На фасадные работы государство выделило 349,67 тыс. евро из средств на непредвиденные обстоятельства.

После консервации фасада будет разработан план по приспособлению здания к нуждам современного цирка.