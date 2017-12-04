Реформа образования: латышский сегмент Twitter против идеи Ушакова (29)

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Общество | 4 декабря 2017 года, 11:23

Многие пользователи Twitter не согласны с планами мэра Риги Нила Ушакова ввести в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

Например, председатель фонда "Иди с нами!" Сарма Фрейберга заявила, что категорически против такого предложения.

"Что только Ушаков не придумает. Распоряжается деньгами налогоплательщиков как своими личными. Я против", - написала она.

Адвокат Эдгар Пастарс тоже не поддержал стремления политика.

"Я не согласен с тем, чтобы мои деньги налогоплательщика были использованы на такую деятельность", - указал мужчина.

Критично к данной новости отнесся и предприниматель Рейнис Цеплис.

"О! У Нюшакова своя языковая и образовательная политика. Насколько развалена та страна, в которой мы живем? В школах нацменьшинств фактически будут проводиться частные уроки за государственны деньги", - возмутился он.

Другой предприниматель Ингус Клявиньш предположил, что таким образом Ушаков нарушает свои полномочия.

"Только мне кажется, что Ушаков бесстыже нарушает свои полномочия? С каких пор самоуправление решает как и что учить? Домашние задания теперь будут выполнять в школе и денег будут тратить в два раза больше, без этого никак", - написал он.

Свое мнение по этому вопросу также высказала Яна Бартула.

"Этот человек абсолютно не думает о школьниках! К имеющейся нагрузке еще ввести дополнительные уроки? Скорее всего обычный спор: кто кого, решение "все школы учатся на госязыке" против "дополнительные уроки на родном языке". Угадайте с трех раз, кто выиграет?" - указала женщина.

Пользователь портала Иева тоже заметила несправедливость в предложении мэра.

"Пока латышские школы в деревнях закрывают, чтобы экономить средства, в русских школах введут дополнительные занятия на русском языке. Звучит как геноцид", - написала она.

Журналистка Ингвилда Залите понадеялась на поддержку Карлиса Шадурскис.

"Послушай, дорогое "Единство"! Если ваш министр образования не придумает, как это остановить, вы мой голос навсегда потеряете. Безвозвратно", - заявила Залите.

Напомним, Рижское самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

Фото: pixabay.com

Комментарии 29
ёжик2 часа назад
мнение не твиттера а посмотрите внимательно - латышский электорат! русские платят все налоги а учить будут латышских детей
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Eliza 3 часа назад
А, я против его инициативы по той простой причине, что это "призыв" к, так называемой капитуляции русских, к прекращению борьбы, хотя бы уже за билингвальное образование, прекращению сбора подписей под петицией, прекращению пикетов за образование и не обращение в ЕСПЧ, а точнее к скорейшей ассимиляции русских. Никто не может со 100% уверенностью сказать, что самоуправления будут ВСЕГДА финансировать школы для доп. занятий по определенным предметам на русском языке.
То есть Ушаков и иже с ним предлагают РУССКИМ сдаться.
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о детях подумайте2 часа назад
Пока вы кидаете лозунги РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ, учебный процесс все дальше тянет детей к низкой образованности.растет объем того, что они не понимают и усвоили поверхносто.Никто не говорит, что такая проблема будет вечной- Шадурскиса должны сбросить, тогда поменяется и подход к реформе в образовании.Инициатива к изменениям как раз в руках активных и неравнодушных, начинайте борьбу за другое правительство, а сейчас, если есть возможность помочь ученикам понять сложные предметы, недальновидно ставить палки в колеса.
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