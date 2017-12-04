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Многие пользователи Twitter не согласны с планами мэра Риги Нила Ушакова ввести в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

Например, председатель фонда "Иди с нами!" Сарма Фрейберга заявила, что категорически против такого предложения.

"Что только Ушаков не придумает. Распоряжается деньгами налогоплательщиков как своими личными. Я против", - написала она.

Ko tik Ušakovs neizdomās. Ar nodokļu maksātāju naudu kā ar savu privāto izrīkojas. Esmu pret. RT @DelfiLV Rīgas mazākumtautību skolās ieviesīs papildnodarbības dzimtajā valodā https://t.co/GBDM7bFF40 — Sarma Freiberga (@Sarma_Freiberga) 30 ноября 2017 г.

Адвокат Эдгар Пастарс тоже не поддержал стремления политика.

"Я не согласен с тем, чтобы мои деньги налогоплательщика были использованы на такую деятельность", - указал мужчина.

Es īsti nepiekrītu, ka mana nodokļu maksātaja nauda tiktu tērēta šādām aktivitātēm https://t.co/TVcxVSj7vc — Edgars Pastars (@E_Pastars) 30 ноября 2017 г.

Критично к данной новости отнесся и предприниматель Рейнис Цеплис.

"О! У Нюшакова своя языковая и образовательная политика. Насколько развалена та страна, в которой мы живем? В школах нацменьшинств фактически будут проводиться частные уроки за государственны деньги", - возмутился он.

O! Ņušakovam sava valodas un izglītības politika. Tieši cik sabrukušā valstī mēs dzīvojam? Minoritāšu skolās faktiski būs privātstundas par valsts naudu — Reinis Ceplis (@Reinisceplis) 30 ноября 2017 г.

Другой предприниматель Ингус Клявиньш предположил, что таким образом Ушаков нарушает свои полномочия.

"Только мне кажется, что Ушаков бесстыже нарушает свои полномочия? С каких пор самоуправление решает как и что учить? Домашние задания теперь будут выполнять в школе и денег будут тратить в два раза больше, без этого никак", - написал он.

Vai tikai man šķiet, ka Ušakovs nekaunīgi pārkāpj savas pilnvaras? Kopš kura laika pašvaldība nosaka kā un ko mācīs? MĀJASdarbus tagad pildīšot skolā un tàpat naudu tērēs dubultā, bez tā nekādi. https://t.co/zLyAvW9UMf — Ingus Kļaviņš (@ingusklavins) 30 ноября 2017 г.

Свое мнение по этому вопросу также высказала Яна Бартула.

"Этот человек абсолютно не думает о школьниках! К имеющейся нагрузке еще ввести дополнительные уроки? Скорее всего обычный спор: кто кого, решение "все школы учатся на госязыке" против "дополнительные уроки на родном языке". Угадайте с трех раз, кто выиграет?" - указала женщина.

Šis cilvēks par skolēniem absolūti nedomā! Pie esošā noslogojuma vēl papildus mācību stundas? Gan jau kariņš parastais: kurš kuru, lēmums “visas skolas mācīsies valsts valodā” pret “papildu stundas dzimtajā valodā”. Miniet 3x, kurš vinnēs? — JB (@jana_bartula) 1 декабря 2017 г.

Пользователь портала Иева тоже заметила несправедливость в предложении мэра.

"Пока латышские школы в деревнях закрывают, чтобы экономить средства, в русских школах введут дополнительные занятия на русском языке. Звучит как геноцид", - написала она.

kamēr latviešu skolas laukos slēdz, lai taupītu līdzekļus, krievu skolās ieviesīs papildus krievu valodas apmācības. sounds like a genocide.https://t.co/HBkCJdI1zd — angry by default (@ieva_w) 30 ноября 2017 г.

Журналистка Ингвилда Залите понадеялась на поддержку Карлиса Шадурскис.

"Послушай, дорогое "Единство"! Если ваш министр образования не придумает, как это остановить, вы мой голос навсегда потеряете. Безвозвратно", - заявила Залите.

Klau, dārgā @VienotibaLV! Ja jūsu izglītības ministrs neizdomās, kā šo apturēt, jūs manu balsi būsiet zaudējuši uz visiem laikiem. Neatgriezeniski. https://t.co/tsBLG4RfC0 — Ingvilda (@Ingvilda) 30 ноября 2017 г.

Напомним, Рижское самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

Фото: pixabay.com