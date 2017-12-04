Общество |

Центральное статистическое управление (ЦСУ) начало опрос населения о внешней миграции, чтобы выяснить, насколько точна официальная статистика численности населения. Об этом пишет KasJauns.

По случайному принципу отобрано 20 000 домов по всей Латвии, в том числе 7055 в Риге.

В ходе опроса будет выяснено, кто из людей жил по конкретному адресу год назад и кто эмигрировал, а также нет ли вернувшихся из-за границы.

Также в опрос включены вопросы о языках - родном, используемом дома и знании иностранных языков.

Каждый адрес будет обследоваться два раза - в конце текущего года и в начале будущего.

Лицам, включенным в опрос, ЦСУ разослало письма. До 17 декабря анкету можно заполнить онлайн на сайте https://e.csb.gov.lv . Затем работу начнут интервьюеры.

По данным ЦСУ, с переписи населения 2000 года в Латвии стало на 427 000 жителей меньше. Эмигрировали 276 000 человек, или 11,6% тех, кто проживал в Латвии в 2000 году.

Фото: flickr.com