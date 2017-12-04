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Сейчас нет конкретного плана по объединению Рижской восточной клинической университетской больницы и клинической университетской больницы имени Страдиня, заявила министр здравоохранения Анда Чакша, пишет газета Diena.

Министр заверила, что сейчас у Минздрава таких планов нет, как нет и ясности, когда это могло бы произойти. Однако Чакша уверена, что для поднятия качества медицинских услуг надо думать о сотрудничестве больниц.

Она указала, что сотрудничать должны не только государственные больницы между собой, они должны также работать с больницами самоуправлений, например, с рижскими.

Чакша пояснила, что в отличии от больниц других самоуправлений, которые в большинстве своем являются муниципальными, в Риге находятся как муниципальные так и государственные медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Латвии Марис Кучинскис предложил объединить Рижскую клиническую университетскую больницу имени Страдиня и Восточную больницу (Gaiļezers).

Фото: flickr.com