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В этом году, как и в предыдущие годы, жители Латвии к Рождеству могут срубить елочку в управляемых Latvijas valsts meži лесах, пишет Diena.

Предприятие заявило, что для празднования Рождества и Нового года каждый житель Латвии может срубить одну елочку.

При этом необходимо соблюдать несколько условий. Во-первых, следует убедиться, что вы находитесь на территории государственных лесов, используя приложение LVM Meža karte или зайдя на сайт www.mammadabakarte.lv.

Елки, которые можно рубить, находятся на обочинах дорог и канав, на просеках, под электролиниями или под большими деревьями, но не в молодых лесопосадках и в молодых смешанных лесах, где деревья сажались специально.

Диаметр ствола елки не должен превышать 12 см, а высота - три метра. Дерево следует рубить под корень, не оставляя пенька, чтобы о него не травмировались животные.

Елку бесплатно можно срубить только в лесах, управляемых Latvijas valsts meži. Запрещено рубить хвойные в публичных природных парках и на особо охраняемых территориях, обозначенных дубовым листом на зеленом фоне.

Фото: pixabay.com