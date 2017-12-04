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Члены общества защиты животных Trīnīte просят средства на лечение выброшенного на улицу рыжего кота, который находится в ужасном состоянии.

Организация на своей странице в Facebook опубликовала запись с жутковатого вида фотографиями - на снимках изображен рыжий кот, лапки которого опухли и покрылись открытыми ранами.

Около двух недель назад некая женщина увидела как кота выбрасывают из машины. Очевидица подобрала животное и принесла в организацию, но к сожалению кот вырвался из рук и убежал.

В пятницу, 1 декабря, кота снова доставили в Trīnīte. Члены организации просят помощи у пользователей Facebook, потому что животное находится в плачевном состоянии.

"Котик в жутком состоянии. Подушечки на задних лапках сильно воспалены и болят, а на передних лапках они не только воспалены - на них образовались мокрые раны. Ходить он не может, возможно у него травма позвоночника или задних лап. Ему срочно нужен рентген", - написано в посте.

В записи также предоставлены реквизиты счета, на который можно перечислить пожертвования, на лечение зверька.

В комментариях под постом общество разместило информацию, что коту прописан спокойный режим (в клетке) на месяц и 4-6 недель ему надо будет давать медикаменты для лапок. Если улучшений не будет, возможно понадобится хирургическое вмешательство.

Организация также поблагодарила за отзывчивость людей, которые пожертвовали деньги на лечение котика.

Фото: pixabay.com