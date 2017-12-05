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Популярный латвийский блогер соцсети YouTube Янис Абеле или, как его еще называют "Человек с камерой", сообщил, что перебирается на проживание в какую-нибудь другую страну, так как в Латвии не выжить.

Абеле, который публикует свои видео в YouTube с 2010 года, за этот период времени набрал 34 тысячи своих поклонников, смеется над предложенной латвийцам возможностью собирать грибы в Ирландии, утверждая, что на сборах у них просто "взорвется задница".

"Человек с камерой" утверждает, что люди по-прежнему уезжают из Латвии, так как здесь слишком маленькие зарплаты на которые невозможно "выжить, одеться, и провести досуг".

И хотя Абеле не раскрывает, отправится ли он тоже собирать грибы в Ирландию, бюджет Латвии он называет "мусорником", куда уходят заработанные латвийцами деньги, и информирует своих последователей, что жизни здесь не будет.

Янис обратился с просьбой к власть имущим подумать о сокращении налогоого бремени, чтобы простые люди могли получать больше денег и не уезжать из Латвии.

"У меня такая просьба к депутатам, министрам, подумайте, как можно снизить засчитываемую в бюджет сумму, так как здесь очень много пунктов, по которым можно сократить выплуты в бюджет. Таким образом мы предостережем наших жителей от отъезда из Латвии. Понимаете? Так как, если мы поднимем зарплату, люди не будут уезжать отсюда, и сама Латвия будет обогащаться за счет своих работников. Разве это будет не великолепно, если мы сами на своей земле будем строить дома. Ну придет сюда дешевая рабочая сила из-за границы, но кто здесь захочет работать? Те, кто придут сюда, увидят, что наши уехали собирать грибы за большие зарплаты, то они тоже захотят уехать туда. Здесь никто не останется работать за такие маленькие зарплаты. Все, что я хотел сказать, что это все невозможно выдержать. Спасибо!" - написал блогер и попросил пользователей оставлять свои комментарии о происходящем в стране.

Один из подписчиков Яниса Абеле, проживающий и работающий в Англии, написал свою историю и свое видение ситуации.

"Если честно, то я специалист по строительству дорог и никогда не работал в Латвии по своей профессии, так как здесь нигде не дадут работу без опыта. Нет опыта, нет работы – это какой-то порочный круг. В Великобритании работаю за минимальную зарплату в 1200 фунтов стерлингов, если взять со сверхурочными, то получаю значительно больше, Но работа недалеко от дома – 20 минут пешком, 10 минут на велосипеде. В Британии продукты стоят также как в Латвии, другие товары дешевле, кто живет в Британции, знают о чем я говорю, к тому же одежда, в том числе брендовая намного дешевле, чем в Латвии. Единственное, что реально здесь дорого, так как это снять жилье", - написал пользователь под ником Ширикс.

Живущий в Великобритании латвиец также рассказал, сколько удается заработать в стране проживания.

"Реально, если ты со своей семьей уезжаешь, то зарабатываешь сам 1200 на руки, твоя жена 1200 на руки, вместе получается 2400 в месяц + все врачи и исследования бесплатные, аренда жилья 500 фунтов, плюс коммунальные расходы 300 фунтов). На руки семье остается 1600 фунтов, бляха муха, где в "сраной" Латвии женщина сможет заработать1200 фунтов- это 1361 евро на руки. У нее должна быть зарплата по меньшей мере в 2000 на руки, так как налоги НЕНОРМАЛЬНЫЕ!", - написал он.

"И не надо сваливать все на образование, что из-за этого все уезжают. Если у тебя есть образование, то в Латвии все равно нужен опыт работы.Работу можно получить если у тебя есть родственные связи или хорошая рука.Иначе забудь о высшем образовании, к тому же не все могут позволить себе высшее образование, так как за все надо платить, а денег таких нет. Я работаю с людьми, у который высшее образование – они закончили РТУ или ЛУ и в Латвии получали на руки 700 евро. Какой смысл работать на ответственной работе за 700 евро, когда это в два раза меньше, чем ты за границей моешь полы или работаешь на фабрике». – написал пользователь.

А еще один подписчик обвинил стоящих у власти политиков в геноциде латвийского народа.

"Эй, Янис, кто виноват в том, что людям надо уезжать из страны? Они сами? Сталин? Нет! Наша команда мечты "истории успеха" - начиная от Годманиса, Домбровскиса, всех "Единство", СЗК, "Латвияс цельш" и других. Их и надо привлечь к ответственности за СОВЕРШЕНИЕ ГЕНОЦИДА ЛАТВИЙСКОГО НАРОДА! Уехать отсюда, значит сдаться! Поднимайся и борись здесь на месте!", - написал еще один пользователь.

Как уже сообщалось, представители ирландского производства грибов с 1 по 8 декабря посещают пять городов - Екабпилс, Резекне, Алуксне, Балви и Гулбене. Всем грибникам и упаковщикам грибов обещают в час платить не менее 9,25 евро и гарантируют от 40 до 50 рабочих часов в неделю. Из этого следует, что месячная зарплата до налогов будет составлять 1850 евро.

Латвийская конфедерация работодателей напугана, что такой большой заработок может привлечь и квалифицированную рабочую силу. Отъезд этих рабочих нанес бы огромный удар по регионам Латвии, где и так не хватает трудящихся.

фото flickr.com/flevia