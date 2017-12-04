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Сегодня в Брюсселе на совещании совета министров финансов стран ЕС - так называемой Еврогруппы - следующим ее президентом избран министр финансов Португалии Мариу Сентену.

На эту должность претендовали еще три министра финансов: Дана Рейзниеце-Озола (Латвия), Пьер Граменья (Люксембург) и Петер Кажимир (Словакия).

Таким образом не сбылись надежды многих латвийских политиков, которые делали ставки на министра финансов Латвии, выдвинуашей кандидатуру на пост президента Еврогруппы.

Рейзниеце-Озола ранее сообщила, что решила претендовать на должность руководителя Еврогруппы, так как во время бесед с коллегами из других стран слышала много хороших слов о Латвии как примере в соблюдении бюджетной дисциплины. Кроме того, министр финансов уверена, что это усилит представительство стран Балтии на политической карте ЕС.

Как сообщалось, в октябре нынешний президент Еврогруппы Йерун Дейсельблум объявил, что в январе 2018 года уйдет в отставку. Члены Еврогруппы избирают президента большинством голосом на два с половиной года.

Еврогруппа - неофициальная структура, в которую входят министры финансов 17 стран-членов еврозоны, еврокомиссары по финансам и экономике, председатель Европейского центрального банка, другие высокопоставленные чиновники ЕС. Обычно за день до заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам стран ЕС они подготавливают решения, которые принимает совет.

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