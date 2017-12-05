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На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано 10 тысяч подписей за принятие в Латвии закона о совместном проживании. Сбор подписей почти три года назад начал политик Юрис Пуце, ныне - депутат Рижской думы.

Он обосновывает необходимость принятия этого закона тем, что в Латвии большинство живущих вместе супружеских пар официально не женаты, и юридически их взаимоотношения и отношения с государством недостаточно защищены.

Принятие закона о совместном проживании дало бы возможность неженатым парам зарегистрировать свое совместное проживание у нотариуса и стать юридически признанной семьей. Законопроект разработан по образцу принятого в Эстонии закона о совместном проживании.