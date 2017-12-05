Собрано 10 тысяч подписей за легализацию партнерских отношений (3)
Общество | 5 декабря 2017 года, 07:20
На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано 10 тысяч подписей за принятие в Латвии закона о совместном проживании. Сбор подписей почти три года назад начал политик Юрис Пуце, ныне - депутат Рижской думы.
Он обосновывает необходимость принятия этого закона тем, что в Латвии большинство живущих вместе супружеских пар официально не женаты, и юридически их взаимоотношения и отношения с государством недостаточно защищены.
Принятие закона о совместном проживании дало бы возможность неженатым парам зарегистрировать свое совместное проживание у нотариуса и стать юридически признанной семьей. Законопроект разработан по образцу принятого в Эстонии закона о совместном проживании.
Традиционно издревле всяких дегенератов выселяли на острова (британские, австралийские) для защиты нормальных людей от разрушительного влияния нарушителей общественных правил.
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вот такие совместные проживания это полная хрень. Те пары кто хочет строить правильную семью зарегистрируются в загсе и несут з семью юредическую ответственность. Ну а дебилы живут гражданским союзом. Сегодня живу не понравилось облопошу пошлю всех на хрен и уйду.
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Правельная семья , да уж. По вам сразу видно , что вы учите свою семью уважению к себе и другим. Победитель по жизни , но это не точно.
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