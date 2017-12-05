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В период с 5 по 12 декабря в связи с проведением строительных работ по ул. Кугю, 15, закроют движение для транспортных средств по участку от ул. Кугю, 13, до ул. Кугю, 15, сообщает riga.lv.

Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного транспорта.

Во время проведения работ может быть превышен допустимый уровень шума.

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