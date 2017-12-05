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Благотворительный забег Дедов Морозов стал чудесной традицией, который 10 декабря уже в десятый раз пройдет по улицам Старого города с уже популярным призывом «хо, хо, хо»!

Это наполненное положительными эмоциями мероприятие, в котором сотни веселых участников: и семьи, команды и коллективы различных мероприятий, и индивидуальные участники. Все участники забега не только объединнены тем, что одеты в костюмы Дедов Морозов, но и целью – помочь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Мы побежим, чтобы дети могли ходить!» – звучит слоган мероприятия. За время акции планируется собрать как минимум 10 000 евро на реабилитацию детей с проблемами передвижения.

Зарегистрироваться на благотворительный забег Дедов морозов и приобрести билет, который одновременно и является пожертвованием, можно и сейчас. Стоимость костюма Деда Мороза включена в цену. Подать заявку на участие в благотворительном забеге можно в интернете на сайте www.ekase.lv. Пожертвование для индивидуальных участников составляет 15 евро, а семьям – 30 евро. Также подать заявку на забег можно и группой, начиная с 20 человек, и провести групповое пожертвование.

Костюм можно получить, начиная с 1 декабря, в бюро ERGO, на улице Сканстес, 50 (рабочее время 9:00 – 16:30), Radisson Blu Daugava Hotel, улица Кугю, 24, Tallink Hotel Riga, улица Элизабетес, 24.

Также костюм можно получить в день мероприятия перед забегом, на Домской площади, начиная с 10:30.

Забег Дедов Морозов начнется в 11:30 на Домской площади.

Забег организует Рижский международный Rotary klubs.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download