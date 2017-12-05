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5 декабря, в 16:00, в честь столетия независимости Финляндии зажгут освещение на фасаде Ратуши, сообщает riga.lv. До 22:30 часов 6 декабря здание будет освещено синим и белым светом.

Во время мероприятия, 5 декабря, в 16:00 дети смогут встретить настоящего Санта-Клауса, который в Ригу приедет из Лапландии, чтобы передать привет из Финляндии.

После посещения Ратуши Санта Клаус вместе с детьми отправиться в торговый центр Stockmann, где всех собравшихся ожидается интересная развлекательная программа и творческие мастерские.

Возможность встретиться с Санта-Клаусом для детей обеспечили посольство Финляндии в Латвии, авиакомпания Finnair и магазин Stockmann.

Источник: riga.lv; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download