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5 декабря из-за снегопада и обледенения затруднено движение по главным и региональным дорогам Латвии, сообщает Latvijas valsts ceļi.

Утро проблемы с движением возникли на трассе А2, на Валмиерском шоссе, на Рижской окружной дороге, на Даугавпилсском шоссе, а также на Баусском шоссе.

На региональных дорогах наиболее сложная к этому часу ситуация сложилась практически во всех районах, исключая окрестности Алуксне, Цесиса, Даугавпилса, Елгавы и Вентспилса.

На расчистку дорог направлено 159 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Предприятие Latvijas valsts ceļi призывает автоводителей соблюдать осторожность, поскольку при изменчивых погодных условиях на дороге может образовываться так называемый черный лед. При температуре воздуха около 0 градусов или ниже, "черный лед" быстро образуется на мостах и проезжей части улиц, которые находятся вблизи водоемов и лесов.

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