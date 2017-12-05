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Рейтинги политиков, которые были сегодня проведены в ноябре по заказу газеты Diena центром изучения общественного мнения SKDS, вызвали немалое удивление и в некоторой степени недовольство пользователей латвийского сегмента сети микроблогов Twitter. Кто-то из пользователей искренне не понимает, кому может нравиться президент страны Раймонд Вейонис, а тем более мэр Вентспилса Айвар Лембергс и мэр Риги Нил Ушаков, которые уже долгое время лидируют в списках.

"Утром, когда по радио услышала, что политики с положительным рейтингом в Латвии - это Вейонис, Лембергс и Ушаков, чуть не въехала в переднюю машину. В каком пузыре я живу", - пишет пользовательница Лиене Бризге-Калниня.

Šorīt, kad radio dzirdēju, ka politiķi ar pozitīvu reitingu Latvijā ir Vējonis, Lembergs un Ušakovs, gandrīz iebraucu priekšējā mašīnā. Kādā burbulī es dzīvoju. — Liene Brizga-Kalnina (@LieneBrizga) December 5, 2017

Пользватель Артурс Лунев отвечает, что аудитория, которой нравятся вышеупомянутые политики достаточно большая.

"Этот пузырь достаточно большой, Лембергс нравится электорату СЗК, Нил "Согласия" - вместе это 40-45% Латвии. Значит 55-60% они не нравятся. Кому нравится Вейонис? Это я точно не понимаю", - пишет Артурс, называя Вейониса мягким, как пудинг.

Еще один пользователь знает, кому нравится Вейонис.

"Красив, говорит просто и никому ничего плохого не сделал...(возвращение документов на доработку, реформирование). "Неделание" - это верный путь к по-меньшей мере умеренной популярности, что мы и наблюдаем в случае Вейониса", - пишет комментатор.

"Вейонис сын всех тетенек, который съест добавку", - написал в ответ на это Артурс.

Деятельность президента Раймонда Вейониса положительно оценивают более 60% жителей Латвии, сообщает газета Diena со ссылкой на данные опроса, проведенного в ноябре по ее заказу центром изучения общественного мнения SKDS.

Лидерами рейтингов уже долгое время являются также председатель партии "Латвии и Вентспилсу", мэр Вентписла Айвар Лембергс и лидер "Согласия", мэр Риги Нил Ушаков. Их рейтинги в ноябре составляют соответственно 23 и 19,7.