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За принятием закона о совместном проживании последует легализация однополых браков, а далее разрешение однополым парам усыновлять детей, так считает министр юстиции Дзинтарс Расначс. Мнение министра, представляющего нацобъединение, выступающее против легализации однополых браков в Латвии, опубликовано на портале spektrs.com.

"На этот раз в этом нет никакой теории заговора. О таком развитии свидетельствует практика Европейского гражданского судопроизводства. Если государство с принятием такого закона легализует совместное проживание партнеров без заключения брака, то оно будет обязано сделать и дальнейшие шаги в этом направлении - однополое партнерство, однополые браки и права однополых пар усыновлять детей", - считает министр юстиции.

Latvijas tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs: Parakstu vākšana par Kopdzīves likumu ir kā kāja durvīs ceļā uz viendzimuma laulībām - https://t.co/DsWOjMMUlJ https://t.co/cBDV61mUg0 via @spektrscom — spektrs.com (@SpektrsCom) December 5, 2017

Напомним, на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано 10 тысяч подписей за принятие в Латвии закона о совместном проживании. теперь инициатива будет передана в парламент на рассмотрение.

Сбор подписей почти три года назад начал политик Юрис Пуце, ныне - депутат Рижской думы. Он обосновывает необходимость принятия этого закона тем, что в Латвии большинство живущих вместе супружеских пар официально не женаты, и юридически их взаимоотношения и отношения с государством недостаточно защищены.

Принятие закона о совместном проживании дало бы возможность неженатым парам зарегистрировать свое совместное проживание у нотариуса и стать юридически признанной семьей.