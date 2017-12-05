Министр юстиции: закон о партнерских отношениях - путь к легализации однополых браков (2)

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Общество | 5 декабря 2017 года, 19:00

За принятием закона о совместном проживании последует легализация однополых браков, а далее разрешение однополым парам усыновлять детей, так считает министр юстиции Дзинтарс Расначс. Мнение министра, представляющего нацобъединение, выступающее против легализации однополых браков в Латвии, опубликовано на портале spektrs.com.

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"На этот раз в этом нет никакой теории заговора. О таком развитии свидетельствует практика Европейского гражданского судопроизводства. Если государство с принятием такого закона легализует совместное проживание партнеров без заключения брака, то оно будет обязано сделать и дальнейшие шаги в этом направлении - однополое партнерство, однополые браки и права однополых пар усыновлять детей", - считает министр юстиции.

Напомним, на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано 10 тысяч подписей за принятие в Латвии закона о совместном проживании. теперь инициатива будет передана в парламент на рассмотрение.

Сбор подписей почти три года назад начал политик Юрис Пуце, ныне - депутат Рижской думы. Он обосновывает необходимость принятия этого закона тем, что в Латвии большинство живущих вместе супружеских пар официально не женаты, и юридически их взаимоотношения и отношения с государством недостаточно защищены.

Принятие закона о совместном проживании дало бы возможность неженатым парам зарегистрировать свое совместное проживание у нотариуса и стать юридически признанной семьей.

Комментарии 2
Maksims Laza32 минуты назад
Животные умнее людей, никогда не слышал, чтобы лев трахал льва или ежиха ежиху, животные умнее людей и это факт :)
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Sunny Michael47 минут назад
Они как будто бы просто троллят хэйтеров, мне нравится. Нет ничего забавнее, чем читать в комментах реакции людей на такие новости. Причем реакции людей, обычно с пеной у рта защищающих свое личное пространство и свободу личности, естественно там, где это им выгодно в плане общественной поддержки. А тут - опа - и им сразу ооочень интересно и небезразлично у кого что под одеялом происходит))
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