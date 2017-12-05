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Предприятие Maxima Latvija в нынешнем году в расширение сети касс самообслуживания в целом инвестировало более 1,12 миллионов евро, что в два раза больше, чем в прошлом году, когда предприятие инвестировало нескольким больше 500 тысяч евро. В целом в сети Maxima Latvija кассы самообслуживания доступны уже в 29 магазинах.

Кассы самообслуживания в этом году были оборудованы как в крупных магазинах, так и в региональных магазинах, предприятие внедрило эти кассы также в 10 магазинах меньшего формата или Maxima X. В свою очередь в магазинах Maxima XXX была расширена зона касс самообслуживания, и сейчас в каждом из магазинов Maxima XXX в Риге, на К.Улманя гатве, 88a, улице А.Деглава, 67 и на улице Слокас, 115, доступно по 12 касс самообслуживания.

В магазинах Maxima Latvija для удобства покупателей имеются кассы самообслуживания, в которых жители могут рассчитываться за покупки как наличными деньгами, так и с помощью платежных карт, а также кассы самообслуживания для расчетов только с помощью платежных карт.

“С обострением конкуренции и изменением привычек населения, большую роль играет модернизация магазинов. Поэтому и Maxima Latvija, для улучшения опыта жителей по совершению покупок, а также для сокращения нагрузки на работников, в этом году интенсивно расширяло сеть касс самообслуживания, что мы продолжим делать и в следующем году. Сейчас кассами самообслуживания пользуются примерно 27% жителей в тех магазинах Maxima Latvija, где они доступны. В свою очередь во время предпраздничного бума покупок количество покупателей, отдающих предпочтение кассам самообслуживания, может возрасти еще больше”, – отмечает операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

Внедрение касс самообслуживания является одним из шагов, направленных на снижение нагрузки на наших работников, а также на сокращение очереди к кассам. В среднем за день один кассир обслуживает примерно 400-600 клиентов. Между тем в течение одного дня во всех магазинах Maxima Latvija совершают покупки примерно 300 тысяч жителей.

Во всех кассах самообслуживания можно осуществлять накопления на карте Paldies, а также рассчитываться накопленными на карте Paldies деньгами. Кроме того, во всех кассах самообслуживания можно рассчитываться с помощью подарочных карт Maxima Latvija, а также использовать „Карту предприятий”.

Уже сообщалось, что следуя тенденциям рынка и заботясь о комфорте для потребителей, Maxima Latvija в 2009 году начала внедрение касс самообслуживания. Однако уже в 2015 году началось более интенсивное расширение сети касс самообслуживания, которое продолжалось и в прошлом году.

Сейчас в сети Maxima Latvija 159 касс самообслуживания в 29 магазинах.