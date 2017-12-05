Кабмин поддержал перевод школьного обучения на госязык (14)

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Общество | 5 декабря 2017 года, 12:43

Кабинет министров сегодня рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.

МОН предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, с учетом, что дошкольное обучение является билингвальным, а в начальной школе (1-й-6-й классы) будет осуществляться по трем моделям билингвального обучения.

На завершающем этапе основного образования (7-й-9-й классы) 80% учебного процесса будут преподаваться на госязыке, в средней школе (10-й-12-й классы) обучение будет только на латышском языке.

Реформа будет осуществлена постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-м классе, в 2020/2021 учебном году - в 7-м и 8-м классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться школьники из 10-х и 11-х классов, через год - всех классов.

Как подчеркнул премьер-министр Марис Кучинскис, предложение МОН - ясное, последовательное и понятное. В ходе реформы нельзя ослаблять внимание к показателям качества образования, считает он.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис пояснил - дошкольники должны освоить госязык на таком уровне, чтобы в школе они могли без сложностей учиться на латышском языке.

Фото: pixabay.com

Комментарии 14
Albina2 часа назад
Господи, когда же закончится это издевательство над русскими детьми....
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как с ними разговаривать??1 час назад
Все сказано и достаточно громко: и о правах нацменьшинств, и о качестве обучения, и о вреде такого обучения, а результат??? Заседающие так и не вынули вашу из ушей, не сняли шоры с глаз и судьбу большого количества людей решат, плюя через плечо.О какой лояльности друг к другу тогда можно говорить??? На стороне правящих железный аргумент -защита НАТО а что у остальных- оружие пролетариата -булыжник??? Судя по всему они не боятся накалить обстановку внутри страны, наверно уверены, что смогут потушить любой пожар.Такие праведные времена наступили, однако.Правду добиться невозможно, живем по графику спущенному из-за океана.
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Александр1 час назад
Если хочешь выгнать жену, но не знаешь как, то создай ей не выносимые условия для проживания и она уйдёт сама так и в Латвии. Правящие партии отрезали для уехавшей русскоязычной молодёжи последнее желание возвращаться в Латвию, хотя бы для обучения своих детей,которые уехали на заработки в Англию,Германию, Францию, Норвегию и т.д.
Теперь какая разница где калечить психику ребёнку, сейчас можно и по месту работы.Это ещё раз доказывает, что русские Латвии не нужны и пятую колонну латыши создали своим собственными руками. Спасибо Латвия!!! Мы как-нибудь доживём... И ещё была такая поговорка, что кусающий кормящую руку способен лизать пинающий башмак.
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