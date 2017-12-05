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Кабинет министров сегодня рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.

МОН предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, с учетом, что дошкольное обучение является билингвальным, а в начальной школе (1-й-6-й классы) будет осуществляться по трем моделям билингвального обучения.

На завершающем этапе основного образования (7-й-9-й классы) 80% учебного процесса будут преподаваться на госязыке, в средней школе (10-й-12-й классы) обучение будет только на латышском языке.

Реформа будет осуществлена постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-м классе, в 2020/2021 учебном году - в 7-м и 8-м классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться школьники из 10-х и 11-х классов, через год - всех классов.

Как подчеркнул премьер-министр Марис Кучинскис, предложение МОН - ясное, последовательное и понятное. В ходе реформы нельзя ослаблять внимание к показателям качества образования, считает он.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис пояснил - дошкольники должны освоить госязык на таком уровне, чтобы в школе они могли без сложностей учиться на латышском языке.

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