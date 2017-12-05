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Сегодня на торжественном собрании, посвященном 99-летию Госполиции, должностные лица в своих выступлениях высказались против кардинального уменьшения количества полицейских в ходе реформы госуправления.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис в своей речи заявил, что часто слышит от населения слова благодарности в адрес Госполиции, но бывает и критика, в основном обоснованная.

Задача МВД состоит в том, чтобы добиться достойной оценки работы полицейских, поэтому реформа зарплат продолжится. МВД работает над тем, чтобы появились возможности повысить зарплату патрульным и дорожным полицейским.

Козловскис пообещал, что изменений в системе пенсий по выслуге не будет, как и линейного сокращения штатов.

Начальник Госполиции Интс Кюзис выразил благодарность каждому полицейскому, который находится на своем рабочем месте. Также важно, что в обществе все чаще звучит слово "безопасность" как один из краеугольных камней качества жизни человека.

Фото: flickr.com