Госполиция против кардинального сокращения сотрудников (6)

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Общество | 5 декабря 2017 года, 14:02

Сегодня на торжественном собрании, посвященном 99-летию Госполиции, должностные лица в своих выступлениях высказались против кардинального уменьшения количества полицейских в ходе реформы госуправления.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис в своей речи заявил, что часто слышит от населения слова благодарности в адрес Госполиции, но бывает и критика, в основном обоснованная.

Задача МВД состоит в том, чтобы добиться достойной оценки работы полицейских, поэтому реформа зарплат продолжится. МВД работает над тем, чтобы появились возможности повысить зарплату патрульным и дорожным полицейским.

Козловскис пообещал, что изменений в системе пенсий по выслуге не будет, как и линейного сокращения штатов.

Начальник Госполиции Интс Кюзис выразил благодарность каждому полицейскому, который находится на своем рабочем месте. Также важно, что в обществе все чаще звучит слово "безопасность" как один из краеугольных камней качества жизни человека.

Фото: flickr.com

Комментарии 6
Житель 54 минуты назад
Наблюдал работу полиции (школа на клейсу Иманта) сидят на скамейках бомжи пьют, ну и ведут себя неадекватно, проходит полицейский мимо, даже не замечает их! А вот если сиделибы в приличной одежде сидели простые люди, тут-же (протокол и все остальное) Лично сам такое наблюдал! Вот над чем надо подумать!
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Патриот 54 минуты назад
За свои шкурки боятся! Народ довели до придела, чуют майдан надвигается. Как тут без полиции?! Кто ихние шкуры будет спасать?!
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Г1 час назад
Иначе придется сокращать и количество генералов и руководителей, все взаимосвязано.
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