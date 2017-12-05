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В ночь на среду в Видземе и Латгале ожидается снегопад, временами сильный, и метель, во второй половине ночи он перейдет в дождь, прогнозируют синоптики.

Толщина снежного покрова в Видземе и Латгале во многих местах увеличится на 3-6 см.

Дороги будут заснеженными, скользкими, видимость во время снегопада ухудшится.

В Курземе и центральной части Латвии ожидаются дожди. К утру прояснится, осадки прекратятся на всей территории страны.

В начале ночи ожидается юго-западный ветер, затем он сменит направление на западное, северо-западное, его скорость в порывах будет достигать 9-14 м/сек, на западе Видземе - 15-19 м/сек.

Минимальная температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, утром в Видземе местами до -4 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый западный ветер.

Максимальная температура воздуха днем - от -1 до +3, на морском побережье - до +5 градусов.

В Риге ночью будет облачно и дождливо, к утру небо прояснится, днем осадков не ожидается, переменная облачность. Ночью скорость северо-западного ветра в порывах будет достигать 13-16 м/сек, днем ветер стихнет. Минимальная температура воздуха утром - от 0 до +1 градуса, максимальная днем - от +2 до +3 градусов.

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