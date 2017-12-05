Общество |

Насилие в отношении женщин и насилие в семье подпитывается равнодушием общества, подчеркнул министр благосостояния Янис Рейрс, открывая сегодня социальную кампанию "Побои у соседей и близких касаются тебя тоже".

Эта кампания очень важна, чтобы общество преодолело ощущение, будто не вмешиваться - правильно. Если равнодушие общества будет преодолено, ситуация значительно улучшится, считает он. "Насилие - это преступление, а не семейное дело", - подчеркнул министр.

Как отмечает Минблаг, Латвия - одна из стран ЕС, где насилие против женщин и насилие в семье особенно распространены. От насилия со стороны партнера хотя бы раз в жизни пострадала каждая третья женщина, в каждом втором убийстве женщины виноват ее близкий человек, каждая третья жертва насилия живет по соседству.

По данным Госполиции, каждый день поступает более 20 вызовов на конфликты в семье. Насилие в семье имеет тяжелые последствия - в прошлом году в его результате 22 женщины были убиты, еще 197 пострадали.

Чтобы уменьшить терпимость к насилию, Минблаг начинает социальную кампанию "Побои у соседей и близких касаются тебя тоже".

Минблаг призывает соседей и близких сообщать о случаях насилия по телефону 110, если ситуация критическая, и по телефону 116006, чтобы получить консультацию о том, как действовать, чтобы прекратить насилие. Жертвам насилия Минблаг в рамках кампании расскажет о возможностях получения оплаченных государством услуг социальной реабилитациии правовой защиты.

По данным "Евробарометра", в Латвии в прошлом году почти каждый член общества знал хотя бы одну жертву насилия, чаще всего - женщину. Как показал опрос, 11% респондентов знают жертву насилия среди коллег и товарищей по учебе, 28% - в кругу семьи и друзей, 36% - в ближайшем окружении. В Латвии этот показатель самый высокий в ЕС.

Кампания проводится при софинансировании из программы ЕС "Права, равнодушие и гражданство" и Минблага в сотрудничестве с кризисно-консультационным центром Skalbes и обществом Streetbasket, известным как Ghetto Games.

фото: Минблаг, freeimages.com, pexels.com-Free Download