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Идея мэра Риги Нила Ушакова ввести дополнительные консультации на родном языке в школах нацменьшинств с одной стороны отражает мультикультурность нашего общества, однако на самом деле она является программой русификации. Такое мнение высказала публицист Элита Вейдемане, пишет nra.lv.

"Я обрадовалась, мол, смотрите, как это правильно, интернационально и мультикультурно! В Риге же проживают десятки этнических групп, значит в каждой школе будут дополнительные уроки на родном для учеников языке - украинском, белорусском, иврите, литовском, эстонском, чеченском, русском, узбекском, молдавском и т.д.. Но сразу же обломалась: мэр Риги, как оказалось, эту идею дополнительных занятий для школьников нацменьшинств, которая будет стоит около двух миллионов евро ежегодно из кошельков налогоплательщиков, в соцсетях называет путем сохранения русского языка в средних школах. Абсолютно нормальная программа русификации, которую, вероятно, поддерживает и министр образования города-государства Эйжения Алдермане (Честь служить Риге)", - заявила публицист.

Она также подчеркнула, что реформу стоит начинать с детских садов, чтобы она была более действенной.

"Понимание Минобразования того, что пора прекратить сегрегированное обучение, столь же внезапное, сколь и желанное. Однако, зная, как дела обстоят в школах "нацменьшинств", может, пора включить логику и начать облатышивание системы с детского сада, то есть с основ, а не с верхушек? В противном случае вся эта реформа выглядит как мутный пруд, из которого защитники русского языка обучения еще выловят не одну жирную рыбу", - указала Вейдемане.

Напомним, Рижское самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

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