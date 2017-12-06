Общество |

6 октября 2018 года в Латвии пройдут выборы в 13 Сейм. Пока политики создают свои списки и рассуждают, кто будет кандидатом, латвийский музыкант и ведущий программы Андрис Кивичс открыто говорит, что думает про политику и политиках в Латвии.

В программе RīgaTV 24 Андрис не скрывал, что голосовать ходит, но политикам не верит.

"Я хожу голосовать, голосую за нацобъединение. Но если ты не ходишь голосовать, то с тобой происходит все то же самое, как если бы ты голосовал. Это парадокс", - говорит Андрис.

Он считает, что призывы партий, которые начали раздаваться в преддверии выборов, являются ни чем иным "как демагогией высшего уровня", так как не имеет значения, сколько людей пойдут и проголосуют.

"Сколько бы людей не пошли на выборы, они состоятся, будут приняты решения, будет создана коалиция и так далее. Все шито белыми нитками", - говорит музыкант.

Кивичс считает, что участие в политических процессах фактически ничего не меняет в его жизни, так как человек приспосабливается к тем обстоятельствам, в которых живет.

"Человек, который не участвует в процессах - если завтра бензин будет стоить 2 евро, то все равно будет его покупать, если колбаса станет в два раза дороже, тоже купит ее. И те, кто пошел на выборы тоже купят", - пояснил мужчина.

Отвечая на призыв другого гостя программы Яниса Турлайса быть активным членом общества и участвовать в политических процессах хотя бы на уровне самоуправлений, Кивичс указал, что ни у кого нет времени "искать депутатов и писать заявления".

"Все тем людям, у которых трое и более детей надо работать на четырех, пяти работах, чтобы выжить в Латвии , им еще надо идти и искать? Но ведь нет времени ни у кого это делать!", - указал музыкант, который растит троих детей.

Он признал, что единственная возможность хоть как-то показать свое отношение - это выборы.

"Мы берем билетик раз в четыре года и кладем его в урну. Это все, что мы можем сделать!". Однако Кивичс убежден, что в Латвии эта система не работает. "Я латышским политикам не верю!", - сказал он в программе.

Кивичс указал, что в Латвии партии манипулируют электоратом, давая обещания, которые не могут исполнить.

"Такое ощущение, что на самом деле этот электорат считают стадом баранов, которым всячески можно манипулировать", указал Кивичс, критикуя выборную систему. Он считает, что именно такое отношение привело общество к недоверию к политикам. "В Латвии голосовать ходят 50% или чуть больше людей, но Сейму доверяют всего 14%. Значит 40% идут в какой-то надежде на что-то, хотя и не доверяют политикам", - считает Кивичс.

Mūziķis @AndrisKivics skarbs savā viedoklī: ja nepiedalies vēlēšanās, ar tevi notiek tas pats, kas notiek ar tiem, kas piedalās! pic.twitter.com/wgZbqP9q5O — Preses Klubs (@presesklubs) 5 декабря 2017 г.

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