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Международный олимпийский комитет принял справедливое, образно выражаясь, Соломоново решение - дисквалифицировав Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, однако разрешил в них принять участие "чистым" атлетам, сказал глава Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Алдон Врублевскис. Напомним, во вторник за систематические антидопинговые нарушения МОК отстранил Россию от Олимпиады 2018 и изгнал из своих рядов Российский Олимпийский комитет.

"Я говорил уже много раз, что скелетонист Мартин Дукурс и четверка Оскара Мелбардиса - олимпийские чемпионы. Решение МОК еще одно тому подтверждение", - сказал Врублевскис, указав, что на Олимпиаде в Пхенчхане для тех спортсменов, которым после наказания российских атлетов полагаются медали, будет организована специальная церемония награждения.

"Это справедливо при соответствующих обстоятельствах. Конечно, эмоции не будут такими, как были бы в Сочи, но все равно церемония будет организована во время Олимпиады", - сказал Врублевскис.

Глава ЛОК указал, что ждал со стороны МОК такое решение о дисквалификации России, хотя сам лично не поддерживает коллективного наказания.

Ранее 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России был дисквалифицирован.

фото Latvijas Olimpiskā Komiteja