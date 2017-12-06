Минувшая осень в Латвии стала самой дождливой за всю историю (1)
Общество | 6 декабря 2017 года, 08:14
Осень в Латвии была самой щедрой на осадки в этом веке и второй за всю историю метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В сентябре, октябре и ноябре количество осадков в Латвии составило 313,4 мм, что только на миллиметр меньше, чем самой влажной осенью 1952 года.
Больше всего осадков осенью было на крайнем западе Латвии - в Руцаве, 539 мм, а меньше всего в Пиедруе, у границы с Белоруссией - 200 мм.
С начала года до 4 декабря больше всего осадков пролилось в Сигулде - 936 мм.
фото freeimages.com, pexels.com-Free Download
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