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Осень в Латвии была самой щедрой на осадки в этом веке и второй за всю историю метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В сентябре, октябре и ноябре количество осадков в Латвии составило 313,4 мм, что только на миллиметр меньше, чем самой влажной осенью 1952 года.

Больше всего осадков осенью было на крайнем западе Латвии - в Руцаве, 539 мм, а меньше всего в Пиедруе, у границы с Белоруссией - 200 мм.

С начала года до 4 декабря больше всего осадков пролилось в Сигулде - 936 мм.

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