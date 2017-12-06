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Около 50 человек собрались во вторник в Евроквартале бельгийской столицы на митинг в поддержку русских школ Латвии, организованный депутатами Европарламента от этой страны Татьяной Жданок и Андреем Мамыкиным, сообщает ТАСС. Акция перед резиденцией Совета ЕС была разрешена и проходила без вмешательства полиции.

Принять участие в этом пикете приехали не только граждане Латвии, но и выходцы из других стран Балтии, а также Норвегии, Италии и Испании.

"Наш пикет не привязан именно к сегодняшнему дню. Мы проводим целую серию акций в Латвии после инициативы латвийского министра образования и науки о полном переводе школ с русским языком обучения на латышский. Один раз у нас в Латвии эта проблема уже стояла, и нам частично удалось ее решить и отстоять преподавание на русском языке", — сказала журналистам Жданок.

"Эта новая инициатива заставила нас вновь мобилизоваться, взять в руки плакаты. Сегодня в Брюсселе мы постарались привлечь внимание к этой проблеме европейского сообщества. Тем более, сейчас в Совете ЕС председательствует Эстония, и им эта проблема также хорошо известна", — отметила она.

Правительство Латвии во вторник на заседании концептуально поддержало предложение Министерства образования и науки республики о переводе обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык. В представленном на заседании правительства докладе Минобрнауки о переводе школ нацменьшинств на государственный язык обучения сказано, что эта реформа должна быть введена в 2021-2022 учебном году.

В докладе также сказано, что до 1 февраля будущего года проект реформы должен быть передан на публичное обсуждение, а до 30 апреля — на утверждение в правительство. Премьер— министр Латвии Марис Кучинскис назвал это предложение Минобрнауки ясным, последовательным и понятным.

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