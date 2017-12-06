Пикет в защиту русских школ Латвии прошел в Брюсселе (3)

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Общество | 6 декабря 2017 года, 10:27

Около 50 человек собрались во вторник в Евроквартале бельгийской столицы на митинг в поддержку русских школ Латвии, организованный депутатами Европарламента от этой страны Татьяной Жданок и Андреем Мамыкиным, сообщает ТАСС. Акция перед резиденцией Совета ЕС была разрешена и проходила без вмешательства полиции.

Принять участие в этом пикете приехали не только граждане Латвии, но и выходцы из других стран Балтии, а также Норвегии, Италии и Испании.

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"Наш пикет не привязан именно к сегодняшнему дню. Мы проводим целую серию акций в Латвии после инициативы латвийского министра образования и науки о полном переводе школ с русским языком обучения на латышский. Один раз у нас в Латвии эта проблема уже стояла, и нам частично удалось ее решить и отстоять преподавание на русском языке", — сказала журналистам Жданок. 

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"Эта новая инициатива заставила нас вновь мобилизоваться, взять в руки плакаты. Сегодня в Брюсселе мы постарались привлечь внимание к этой проблеме европейского сообщества. Тем более, сейчас в Совете ЕС председательствует Эстония, и им эта проблема также хорошо известна", — отметила она.

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Правительство Латвии во вторник на заседании концептуально поддержало предложение Министерства образования и науки республики о переводе обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык. В представленном на заседании правительства докладе Минобрнауки о переводе школ нацменьшинств на государственный язык обучения сказано, что эта реформа должна быть введена в 2021-2022 учебном году.

В докладе также сказано, что до 1 февраля будущего года проект реформы должен быть передан на публичное обсуждение, а до 30 апреля — на утверждение в правительство. Премьер— министр Латвии Марис Кучинскис назвал это предложение Минобрнауки ясным, последовательным и понятным.

фото: соцсети

Источник: ТАСС
Комментарии 3
Гражданская позиция1 час назад
Латышский нацизм надо судить в Гааге!
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Eliza 1 час назад
НЕ ВЕРЬТЕ ПУСТЫМ ОБЕЩАНИЯМ УШАКОВА!
"...В качестве слабой компенсации господин Ушаков пообещал факультативные занятия, на которых после 2019 года будут доучивать учеников, не справляющихся с обучением только на латышском языке. Оплачивать эти дополнительные уроки Ушаков обещает из городского бюджета Риги.
Как относиться к этим посулам? Положительный момент заключается в том, что наши митинги и марши в защиту русского образования впервые вынудили руководителя правящей партии пообещать хоть как-то помочь школьникам, которые пострадают от перевода обучения на латышский язык. Что касается отказа от протестов против реформы, то в этом Ушаков нас не удивил и не разочаровал – его партия никогда не поддерживала акции прямого действия в защиту русского образования.
Обратной стороной обещаний Ушакова является их пустой характер. Если государство уже сейчас – в ближайшие месяцы ликвидирует русское образование на уровне закона, то Ушаков лишь обещает в бюджете 2019 года предусмотреть средства на дополнительные факультативные уроки! Через два года у Ушакова может не оказаться ни желания, ни возможностей для выполнения сегодняшних обещаний – не будет денег в бюджете, не будет поддержки большинства в Думе, или самой должности мэра."
http://rusojuz.lv/ru/wethink/26206-ne-verte-pustim-obeschanijam-ushakova-vse-na-marsh-14-dekabrja-v-zaschitu-russkogo-obrazovanija/
– 14 декабря в 16.30 – СЛЕДУЮЩИЙ МАРШ в защиту русских школ. Акция носит название «Кольцо света»
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Надо быть объективным9 минут назад
Постоянно не покидает уверенность, что вы отрабатываете гос.заказ До вас" алекс" постоянно с хриплым лаем кидался на Ушакова, теперь вы достойно подхватили это знамя.Не надо передергивать всем известные факты.Ушаков никогда никого не отговаривал от борьбы, наоборот он ,как мэр, всегда разрешал митинги, что не сделал бы ни один другой мэр из ваших любимых партий.То, что предлагает Ушаков, я считаю, очень поможет ученикам выбраться из ямы полузнаний, и это глупо отрицать.Поскольку движение в защиту русских школ набирает обороты, то может быть наших чинуш заставят придержать свои хотелки.И прекратите в конце концов винить одного человека в том, что он не может сделать в силу того, что он не глава правительства .Он далает все возможное, что в его силах.Не тяфкайте из-за угла, голосуйте за ЦС ,тогда и результаты будут другие.
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