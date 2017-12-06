Пикет в защиту русских школ Латвии прошел в Брюсселе (3)
Около 50 человек собрались во вторник в Евроквартале бельгийской столицы на митинг в поддержку русских школ Латвии, организованный депутатами Европарламента от этой страны Татьяной Жданок и Андреем Мамыкиным, сообщает ТАСС. Акция перед резиденцией Совета ЕС была разрешена и проходила без вмешательства полиции.
Принять участие в этом пикете приехали не только граждане Латвии, но и выходцы из других стран Балтии, а также Норвегии, Италии и Испании.
"Наш пикет не привязан именно к сегодняшнему дню. Мы проводим целую серию акций в Латвии после инициативы латвийского министра образования и науки о полном переводе школ с русским языком обучения на латышский. Один раз у нас в Латвии эта проблема уже стояла, и нам частично удалось ее решить и отстоять преподавание на русском языке", — сказала журналистам Жданок.
"Эта новая инициатива заставила нас вновь мобилизоваться, взять в руки плакаты. Сегодня в Брюсселе мы постарались привлечь внимание к этой проблеме европейского сообщества. Тем более, сейчас в Совете ЕС председательствует Эстония, и им эта проблема также хорошо известна", — отметила она.
Правительство Латвии во вторник на заседании концептуально поддержало предложение Министерства образования и науки республики о переводе обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык. В представленном на заседании правительства докладе Минобрнауки о переводе школ нацменьшинств на государственный язык обучения сказано, что эта реформа должна быть введена в 2021-2022 учебном году.
В докладе также сказано, что до 1 февраля будущего года проект реформы должен быть передан на публичное обсуждение, а до 30 апреля — на утверждение в правительство. Премьер— министр Латвии Марис Кучинскис назвал это предложение Минобрнауки ясным, последовательным и понятным.
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"...В качестве слабой компенсации господин Ушаков пообещал факультативные занятия, на которых после 2019 года будут доучивать учеников, не справляющихся с обучением только на латышском языке. Оплачивать эти дополнительные уроки Ушаков обещает из городского бюджета Риги.
Как относиться к этим посулам? Положительный момент заключается в том, что наши митинги и марши в защиту русского образования впервые вынудили руководителя правящей партии пообещать хоть как-то помочь школьникам, которые пострадают от перевода обучения на латышский язык. Что касается отказа от протестов против реформы, то в этом Ушаков нас не удивил и не разочаровал – его партия никогда не поддерживала акции прямого действия в защиту русского образования.
Обратной стороной обещаний Ушакова является их пустой характер. Если государство уже сейчас – в ближайшие месяцы ликвидирует русское образование на уровне закона, то Ушаков лишь обещает в бюджете 2019 года предусмотреть средства на дополнительные факультативные уроки! Через два года у Ушакова может не оказаться ни желания, ни возможностей для выполнения сегодняшних обещаний – не будет денег в бюджете, не будет поддержки большинства в Думе, или самой должности мэра."
http://rusojuz.lv/ru/wethink/26206-ne-verte-pustim-obeschanijam-ushakova-vse-na-marsh-14-dekabrja-v-zaschitu-russkogo-obrazovanija/
– 14 декабря в 16.30 – СЛЕДУЮЩИЙ МАРШ в защиту русских школ. Акция носит название «Кольцо света»