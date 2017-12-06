Начат сбор подписей за ликвидацию Полиции безопасности (2)

фото

Общество | 6 декабря 2017 года, 12:17

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за ликвидацию Полиции безопасности путём объединения части латвийских спецслужб, дабы уменьшить финансовую нагрузку на налогоплательщиков.

Инициатор сбора подписей бывший высокопоставленный чиновник Владимир Вашкевич пояснил, что в Латвии на данный момент действуют три учреждения, ответственные за безопасность страны: Полиция безопасности, Бюро по защите конституции и Служба военной разведки и безопасности. Их деятельность в значительной степени дублирует друг друга, что снижает эффективность работы и ложится тяжелой нагрузкой на государственный бюджет.

По его мнению, первым шагом могло бы стать объединение в единую структуру Бюро по защите конституции и Полиции безопасности. На новую объединенную структуру следует возложить следующие функции: разведка и контрразведка, защита государственной тайны, защита конституционного порядка, борьба с терроризмом, защита высших должностных лиц государства.

«Новая структура не должна заниматься досудебным расследованием (сейчас этим занимается Полиция безопасности). Эту функцию следует передать криминальной полиции, как это принято в большинстве цивилизованных стран. Опыт показал, что Полиция безопасности (ПБ) не способна проводить качественное досудебное расследование: большинство дел, инициированных ПБ, проваливаются в судах», указано в инициативе.

Вашкевич отмечает, что объединение двух спецслужб значительно снизит расходы на их содержание: 1) уменьшится аппарат управления, 2) поскольку у новой службы не будет полномочий вести досудебное расследование, можно полностью сократить штат следователей, 3) новая служба будет занимать одно здания, а не два.

фото: flickr.com

Комментарии 2
Виталий23 минуты назад
Только за! Реально бессмысленная структура, а на их месте можно сделать парковку для спортивной школы. А то щас стоишь на другой стороне улицы... подходит к тебе весь на понтах из ПБ, и в грубой форме, "вали отсюда, тут мега секретный объект", говоришь, мне нафиг не сдался ваша структура, ребёнка с бассейна жду, на что ответ "Щас арестую", это тушите свет... структура отморозков, понтов столько... как будто без 5 минут МАССАД.
Ответить
Слава 14 минуты назад
Да очень интересно защита высших должностных лиц , конституцию,защита гос. тайны ??? Это что важнее народа, детей , стариков , природы , водоемов, неба, мы угроза для этой некчемной шайки . НУ ЭТО УЖЕ СЛИШКОМ так себя защищать господа нехорошие . ВОЗОМНИЛИ О себе очень многое . ВЫ без народа ни кто и звать вас НИКАК !!! ТРУСЫ И ПРЕДАТЕЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ вы .
Ответить