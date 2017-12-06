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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за ликвидацию Полиции безопасности путём объединения части латвийских спецслужб, дабы уменьшить финансовую нагрузку на налогоплательщиков.

Инициатор сбора подписей бывший высокопоставленный чиновник Владимир Вашкевич пояснил, что в Латвии на данный момент действуют три учреждения, ответственные за безопасность страны: Полиция безопасности, Бюро по защите конституции и Служба военной разведки и безопасности. Их деятельность в значительной степени дублирует друг друга, что снижает эффективность работы и ложится тяжелой нагрузкой на государственный бюджет.

По его мнению, первым шагом могло бы стать объединение в единую структуру Бюро по защите конституции и Полиции безопасности. На новую объединенную структуру следует возложить следующие функции: разведка и контрразведка, защита государственной тайны, защита конституционного порядка, борьба с терроризмом, защита высших должностных лиц государства.

«Новая структура не должна заниматься досудебным расследованием (сейчас этим занимается Полиция безопасности). Эту функцию следует передать криминальной полиции, как это принято в большинстве цивилизованных стран. Опыт показал, что Полиция безопасности (ПБ) не способна проводить качественное досудебное расследование: большинство дел, инициированных ПБ, проваливаются в судах», указано в инициативе.

Вашкевич отмечает, что объединение двух спецслужб значительно снизит расходы на их содержание: 1) уменьшится аппарат управления, 2) поскольку у новой службы не будет полномочий вести досудебное расследование, можно полностью сократить штат следователей, 3) новая служба будет занимать одно здания, а не два.

фото: flickr.com