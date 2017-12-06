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Каждый год Госполиция получает 700-1000 заявлений о без вести пропавших людях, и большинство этих людей удается найти, свидетельствует информация, переданная полицией комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией. Об этом сообщает KasJauns.

Причины исчезновения людей разные. Бывают ситуации, когда близкие обращаются в полицию, а затем оказывается, что человек либо осознанно прервал контакт, либо не сумел сообщить о своем местонахождении.

Проблема пропавших людей особенно актуальна осенью, когда, не рассчитав свои силы и способности ориентироваться, люди могут заблудиться в лесах.

Особая категория - это дети, которые уходят из детских центров, интернатов, неблагополучных семей. Есть такие, кто регулярно пропадает несколько раз в год, а затем возвращается сам или бывает найден. Есть случаи, когда дети уходят из неблагополучных семей после конфликта или угроз.

Среди тех, кого находят мертвыми, в 98% случаев причиной смерти является несчастный случай или самоубийство. Случаев, когда против людей совершаются преступления, значительно меньше. В год полиция не находит 30-50 человек.