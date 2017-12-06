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Если у матери рождается мертвый ребенок, за последующих родившихся детей ей по закону полагается большее пособие. Однако, как выяснило Русское вещание LTV, государство не спешит информировать об этом жителей.

У Антонины двое детей. Дочь уже ходит в школу, а сын появился на свет совсем недавно — этой осенью. Но на самом деле детей у Антонины могло бы быть трое, если бы не случилась трагедия. Самый старший сын родился в 2006 году мертвым. Не так давно Антонина получила звонок из Государственного агентства социального страхования. Ей объяснили, что в 2015 году в силу вступил новый закон о выплате семейных пособий. И, как выяснилось, Антонина неправильно получала пособие на свою дочь — 11,38 евро, как за первого, вместо 22,76 евро — как за второго ребенка. То есть, при расчете пособий должны учитываться все дети, появившиеся в семье. Даже мертворожденные.

"Зарегистрировав младшего сына, через неделю мне звонит работница VSAA и говорит: так как у вас первый ребенок был мертворожденный, вы на свою дочку неправильно получали пособие. Вы на нее получали 11,38 евро, как за первого, вместо 22,76 евро — как за второго ребенка. В 2015 году как раз приняли такой закон, что мертворожденные дети тоже учитываются при начислении пособий. Я конечно, поблагодарила, спросила, могут ли они сделать перерасчет, они сказали, что могут сделать только за полгода", - рассказывает девушка.

Дело в том, что с 1 января 2015 года Латвия выплачивает дифференцированные семейные пособия. Чем больше в семье детей, тем больше пособие на каждого последующего ребенка.

Антонина задумалась: если работник соцобеспечения говорит о том, что закон вступил в силу в 2015 году, значит, ей полагается более двух сотен евро. Она написала несколько постов в соцсетях и ей стали писать такие же мамы. Они благодарили за то, что узнали о возможности получать большие пособия. Многие признавались, что слышат об этом впервые.

В Государственном агентстве социального страхования Русскому вещанию LTV завили, что действительно, с 2009 года из правил Кабинета министров номер 562 была исключена одна норма, которая касалась выплаты семейных пособий. Она предусматривала, что в число тех детей, за которые выплачивается семейное пособие, не включаются дети, которые родились мертвыми. Сейчас этой нормы нет.

"Это означает, что при начислении семейного пособия мы учитываем и неживых детей, если им был присвоен персональный код", - рассказывает представитель Госагентства социального страхования Ивета Дайне.

Но вот семьям о возможности претендовать на пособие в большем объёме сообщать не спешат. И узнать о такой возможности самим — не представляется возможным. В законе нет ни строчки о том, что при выплате семейных пособий учитываются мертворожденные дети. Нет информации и на домашней странице Госагентства социального страхования. В VSAA на это приводят аргумент: как только запрет учитывать нерождённых детей при расчете пособия был снят, об этом появилась заметка в Latvijas Vēstnesis.

Министр благосостояния Янис Рейрс от комментариев Русскому вещанию LTV отказался. Вопрос о том, почему в течение трех лет государство скрывало от жителей возможности получить большее пособие в случае потери ребенка, министр назвал техническим.

В свою очередь, представитель Минблага Яна Муйжниеце заявила, что до министерства не доходила информация о жителях, недополучивших пособия. Кроме того, ситуация с потерей ребенка является очень чувствительной, поэтому Минблаг опасался говорить об этом напрямую. После интереса Русского вещания LTV Минблаг пообещал дополнить домашнюю страничку Госагентства социального страхования и подготовить для жителей необходимую информацию.

В Госагентстве социального страхования уверили, что мамам, которые пережили потерю ребенка и получали меньшее, чем им полагалось, пособие за следующих детей, будет сделан перерасчет. И не за полгода, а почти за три. Для этого необходимо написать заявление в агентство социального страхования.

По данным центра профилактики и контроля за заболеваниями ежегодно в Латвии мёртвыми рождаются более 100 детей.

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