Бергманиса убедили, что российские солдаты покинули Беларусь после учений "Запад" (3)

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Общество | 6 декабря 2017 года, 21:00

Министр обороны Раймонд Бегрманис во время визита в Белоруссию получил подтверждения тому, что российские военные подразделения после состоявшихся осенью учений "Запад" полностью покинули Белоруссию.

Бергманис в телефонном разговоре из Белоруссии высоко оценил разрешение направить во время учений в Белоруссию дополнительных наблюдателей. Латвия была единственной страной НАТО с дополнительными наблюдателями.

"Мы надеемся, что такое сотрудничество продолжится. В Белоруссии во время учений "Запад" были не только наблюдатели, но и пресс-конференции. Это один из путей уменьшить опасения и способствовать взаимному доверию. Латвия и Белоруссия - соседи, соседями и останутся", - сказал министр.

Бергманис рассказал белорусскому коллеге о решениях Варшавского саммита НАТО об укреплении безопасности Балтийского региона. В разговоре он не почувствовал связанных с этим опасений с белорусской стороны. "Они тоже развивают свою армию. Это задача каждого государства", - сказал министр.

Он также высоко оценил действия Белоруссии по урегулированию украинского кризиса.

Комментарии 3
Alex14 минуты назад
Как-то непонятно....министр обороны Латвии катается в Минск с визитом ... В страну ,где недавно прошли совместные учения с "главной военной угрозой " Россией...Учения были два месяца назад ,чего наш болван ищет спустя столько времени ?Он чё , черепах попутал ?А сегодня Тилерсон заявил,что странам НАТы говорить с Россией пока не о чем...Министр учится дипломатическому кривлянью ?
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Garik26 минут назад
"Они тоже развивают свою армию. Это задача каждого государства", - сказал министр...О как! Всем можно оказывается. Кроме России.
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Alex9 минут назад
Как-то сомневаюсь ,что такой мужик как Лукашенко ,будет убеждать и уговаривать .Да и вряд ли едут в гости с допросом ? Нам перепечатали Авизе для латышей ?
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