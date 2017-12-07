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Покупать подарки, пусть и символические, в этом году планируют почти все жители Латвии (96%), показывает проведенный Институтом финансов Swedbank опрос. Причем в этом году латвийцы намерены ужаться в тратах и дарить в основном недорогие подарки.

В этом году существенно увеличилось число тех, кто особенно не задумывается о предпраздничных тратах. Так, 27% жителей в этом году не планируют выделять отдельный бюджет на рождественские покупки, в то время как в прошлом году таких было всего 19%. Кроме того, в два раза реже жители намерены тратить на подарки больше 200 евро. В целом же в этом году больше людей планируют покупать в подарок недорогие и символические подарки.

Как показали результаты опроса, чуть больше трети или 36% жителей в этом году на подарки к Рождеству планируют потратить до 60 евро, а 20% респондентов намерены выделить для этой цели от 61 до 100 евро. 10% опрошенных собираются купить подарков на сумму от 100 до 200 евро. Число жителей, не планирующих покупать подарки на Рождество, сократилось до 4% (в прошлом году такой ответ дали 6% респондентов).

Как и в прошлом году, люди в процессе покупки подарков в этом году будут полагаться в основном на свои декабрьские доходы, и только 17% респондентов ответили, что готовы заранее создавать накопления для оплаты предстоящих праздничных расходов.

Меняются и привычки людей касательно приобретения подарков. Так, все больше жителей отдают предпочтение символическим и недорогим подаркам. По данным опроса, спонтанно подарки чаще всего покупают представители сильного пола: треть опрошенных мужчин признали, что не планируют заранее приобретать подарки и будут черпать идеи прямо в магазине. В свою очередь товары и услуги со скидкой чаще выбирают женщины (33%).

Как показал опрос, самым популярным местом совершения покупок в канун праздников неизменно остаются крупные торговые центры, в которых подарки покупают больше половины респондентов (66%). Впрочем, все чаще жители предпочитают покупать подарки и на различных ярмарках.

В свою очередь покупать подарки в интернет-магазинах планируют 35% опрошенных, при этом в большей степени это свойственно именно рижанам (39%).

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