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Система э-здоровья, на которую было потрачено более 14 миллионов евро, вовсе не настолько удобна - она ужасна. Такой вывод сделал Илмар Пойканс, ранее известный как "хакер Нео", пишет KasJauns.

"Это полный ужас. Если бы меня кто-то пытался заставить работать с такой медленной и нестабильной системой, мне бы грозила уголовная ответственность за нанесение телесных повреждений", - заявил он.

Пойканс провел эксперимент, в ходе которого выяснил, что выписать рецепт с ее помощью невозможно. Процесс занимает слишком длительное время, система слишком долго загружается и долго реагирует на запросы.

"Вывод один - рукой выписать рецепт гораздо быстрее и проще. Хоть бы вам, госпожи Чакша и Фреймане (глава Отдела э-здоровья Национальной службы здравоохранения), пришлось бы ежедневно выписывать рецепты при помощи этого портала!", - отметил он.

Напомним, Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) решила прекратить начатую 3 июля забастовку, выдвинув при этом ряд требований и предупредив, что в случае их невыполнения забастовка возобновится.

Собрание потребовало, чтобы Национальная служба здравоохранения согласовала с семейными врачами условия договора об электронном здравоохранении. Решено начать использование системы э-здравоохранения с раздела об электронных больничных листах.

Электронные рецепты врачи будут использовать с условием, если их выписка не будет занимать больше 60 секунд в январе и 30 секунд в феврале.

Чтобы пациенты не страдали от недостатков системы э-здравоохранения, которая не позволяет быстро подготовить документ, ЛАСВ решила выдавать пациентам документы также в бумажной форме, делая об этом запись в карточке.

ЛАСВ будет регистрировать технические проблемы системы и отправлять информацию Национальоной службе здравоохранения.

Ранее Mixnews писал, что система э-здоровья работает медленно и со сбоями. В июле из-за сбоя в системе семейному врачу из Риги Илоне Тимченко выписали штраф в размере 700 евро.

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