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С возобновлением режима пропусков на въезд с 1 апреля будущего года Юрмала планирует ввести дневные и недельные пропуска на въезд в город, сообщили агентству ЛЕТА в Юрмальской думе.

Дневной пропуск стоимостью 2 евро будет годен весь день с 00.00 до 23.59 на неограниченное число въездов. Пропуск можно приобрести и заранее в интернете.

Недельный пропуск будет стоить 10 евро и рассчитан на неограниченное число въездов. Для транспортных средств полной массой более 3,5 тонны пропуск будет стоить 12 евро.

Как и ранее, будут доступны пропуска на месяц и весь летний период. Плата за въезд в Юрмалу введена с 1996 года.

фото flickr.com/DD Galore, flickr.com/Ivars Ķezbers