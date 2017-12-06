На борту airBaltic в Шереметьево был министр сообщения Улдис Аугулис (1)

фото

Общество | 6 декабря 2017 года, 22:11

На борту самолета airBaltic, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, был министр транспорта Латвии Улдис Аугулис. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на его российского коллегу Максима Соколова.

"Среди пассажиров был министр сообщения Улдис Аугулис, который прибыл на форум "Российский транспорт", рассказал журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

Позже эту информацию подтвердил и представитель авиакомпании Дидзис Рудманис.

В Шереметьево также уточнили подробности инцидента. Самолет приземлился в среду в 15:13, при посадке лайнер вышел за пределы взлетно-посадочной полосы на 10 метров. Экипаж и пассажиров высадили и доставили в терминал Е, туда же направили их багаж. При этом воздушное судно было технически исправно.

фото

В пресс-службе аэропорта сообщили, что для установления причин инцидента началась проверка. При этом представители airBaltic в своем Twitter заявили, что причина происшествия — сильный ветер и обледенение на полосе.

фото

Ранее сообщалось, что из-за происшествия в Шереметьево приняли решение закрыть одну взлетно-посадочную полосу. "Аэрофлот" вынужден был отменить 22 рейса.

Фото: Сергей Самойлов/instagram.com/03_sergey/

Комментарии 1
предпологаю,что6 минут назад
Теперь домой вернется на поезде,или исключительно пешком. Никогда больше летать не будет.
Ответить