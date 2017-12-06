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На борту самолета airBaltic, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, был министр транспорта Латвии Улдис Аугулис. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на его российского коллегу Максима Соколова.

"Среди пассажиров был министр сообщения Улдис Аугулис, который прибыл на форум "Российский транспорт", рассказал журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

Позже эту информацию подтвердил и представитель авиакомпании Дидзис Рудманис.

В Шереметьево также уточнили подробности инцидента. Самолет приземлился в среду в 15:13, при посадке лайнер вышел за пределы взлетно-посадочной полосы на 10 метров. Экипаж и пассажиров высадили и доставили в терминал Е, туда же направили их багаж. При этом воздушное судно было технически исправно.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что для установления причин инцидента началась проверка. При этом представители airBaltic в своем Twitter заявили, что причина происшествия — сильный ветер и обледенение на полосе.

Ранее сообщалось, что из-за происшествия в Шереметьево приняли решение закрыть одну взлетно-посадочную полосу. "Аэрофлот" вынужден был отменить 22 рейса.

Фото: Сергей Самойлов/instagram.com/03_sergey/