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На борту самолета airBaltic, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, был министр транспорта Латвии Улдис Аугулис. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его российского коллегу Максима Соколова.

В Шереметьево также уточнилиподробности инцидента. Самолет приземлился в среду в 15:13, при посадке лайнер вышел за пределы взлетно-посадочной полосы на 10 метров. Экипаж и пассажиров высадили и доставили в терминал Е, туда же направили их багаж. При этом воздушное судно было технически исправно.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что для установления причин инцидента началась проверка. При этом представители airBaltic в своем Twitter заявили, что причина происшествия — сильный ветер и обледенение на полосе.

Ранее сообщалось, что из-за происшествия в Шереметьево приняли решение закрыть одну взлетно-посадочную полосу.

Фото: Сергей Самойлов/instagram.com/03_sergey/