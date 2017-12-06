ФОТОГАЛЕРЕЯ: у Дома черноголовых зажжена рождественская елка (1)
Общество | 6 декабря 2017 года, 22:34
На площади напротив Дома Черноголовых и Ратуши в среду, 6 декабря была в торжественной обстановке зажжена Рождественская елка Риги. В церемонии приняли участие представители Рижской Думы во глава с вице-мэром столицы Андрисом Америксом, артисты и горожане.
Андрис Америкс торжественно открыл художественных объект среды "Елку", которая и зажгла одну из главных елок столицы - Ратушную рождественскую елку. Одновременно был дан старт 8 фестивалю объектов среды "Путь рождественской елки".
Тюрки некогда захватили территорию Европы, онемечили славян, построили в Риге дом имени себя, навязали потребление алкоголя с атрибутом питейного дома в виде ёлочки...
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