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На площади напротив Дома Черноголовых и Ратуши в среду, 6 декабря была в торжественной обстановке зажжена Рождественская елка Риги. В церемонии приняли участие представители Рижской Думы во глава с вице-мэром столицы Андрисом Америксом, артисты и горожане.

Андрис Америкс торжественно открыл художественных объект среды "Елку", которая и зажгла одну из главных елок столицы - Ратушную рождественскую елку. Одновременно был дан старт 8 фестивалю объектов среды "Путь рождественской елки".