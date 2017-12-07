США проведут в Адажи военные учения: стрельбы и танки на дорогах (8)
С 9 по 10 декабря на Адажском полигоне состоятся военные учения, в которых примут участие около 100 военнослужащих, танки M1 Abrams и бронетранспортеров Bradley из 5 эскадрона 4-ого кавалерийского полка США, чтобы отточить возможности союзников быстро перемещаться по территории альянса.
Целью учений является усовершенствование навыков быстрого реагирования и перемещения сил в Балтийском регионе, подтверждая непрерывный вклад США в коллективную безопасность стран НАТО.
В ходе учений будут слышны кратковременные шумы, которые не нанесут урон окружающим и их имуществу.
Стрельбы не будут проходить в ночь с 9 на 10 декабря - с 24 до 6:00.
Ziņa: Ādažos notiek ASV bruņoto spēku ātrās reaģēšanas mācības: https://t.co/ENdQNnj2vI pic.twitter.com/SWjT8B2CdR— NBS (@Latvijas_armija) 6 декабря 2017 г.
В ходе учений по железной дороге и по шоссе будет передвигаться военная техника, которую будет сопровождать Военная полиция и Центр координации перемещения.
Военные призывают автоводителей при приближении военной техники соблюдать правила дорожного движения и не мешать ходу колонны, например, не пытаться обогнать ее.
НВС приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в дорожном движении.
НВС заранее просят население с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые могут возникнуть с тем, что некоторые военные стрельбы и маневры будут проходить в ночное время суток.
Людей также просят не волноваться при виде передвижения солдат и боевой техники.