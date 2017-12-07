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С 9 по 10 декабря на Адажском полигоне состоятся военные учения, в которых примут участие около 100 военнослужащих, танки M1 Abrams и бронетранспортеров Bradley из 5 эскадрона 4-ого кавалерийского полка США, чтобы отточить возможности союзников быстро перемещаться по территории альянса.

Целью учений является усовершенствование навыков быстрого реагирования и перемещения сил в Балтийском регионе, подтверждая непрерывный вклад США в коллективную безопасность стран НАТО.

В ходе учений будут слышны кратковременные шумы, которые не нанесут урон окружающим и их имуществу.

Стрельбы не будут проходить в ночь с 9 на 10 декабря - с 24 до 6:00.

В ходе учений по железной дороге и по шоссе будет передвигаться военная техника, которую будет сопровождать Военная полиция и Центр координации перемещения.

Военные призывают автоводителей при приближении военной техники соблюдать правила дорожного движения и не мешать ходу колонны, например, не пытаться обогнать ее.

НВС приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в дорожном движении.

НВС заранее просят население с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые могут возникнуть с тем, что некоторые военные стрельбы и маневры будут проходить в ночное время суток.

Людей также просят не волноваться при виде передвижения солдат и боевой техники.