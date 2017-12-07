США проведут в Адажи военные учения (19)
С 9 по 10 декабря на Адажском полигоне состоятся военные учения США, в которых примут участие около 100 военнослужащих, танки M1 Abrams и бронетранспортеры Bradley.
Цель учений - усовершенствовать навыки быстрого реагирования и перемещения сил в Балтийском регионе.
Жителей предупреждают о том, что с 00 часов до 6 утра на полигоне будет преимущественно тихо, учения со стрельбами пройдут с 9 на 10 декабря в дневное и вечернее время.
Ziņa: Ādažos notiek ASV bruņoto spēku ātrās reaģēšanas mācības: https://t.co/ENdQNnj2vI pic.twitter.com/SWjT8B2CdR— NBS (@Latvijas_armija) 6 декабря 2017 г.
В ходе учений по железной дороге и по шоссе будет передвигаться военная техника, которую будет сопровождать Военная полиция и Центр координации перемещения.
Военные призывают автоводителей при приближении военной техники соблюдать правила дорожного движения и не мешать ходу колонны, например, не пытаться обогнать ее.
НВС приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в дорожном движении.