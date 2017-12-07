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С 9 по 10 декабря на Адажском полигоне состоятся военные учения США, в которых примут участие около 100 военнослужащих, танки M1 Abrams и бронетранспортеры Bradley.

Цель учений - усовершенствовать навыки быстрого реагирования и перемещения сил в Балтийском регионе.

Жителей предупреждают о том, что с 00 часов до 6 утра на полигоне будет преимущественно тихо, учения со стрельбами пройдут с 9 на 10 декабря в дневное и вечернее время.

В ходе учений по железной дороге и по шоссе будет передвигаться военная техника, которую будет сопровождать Военная полиция и Центр координации перемещения.

Военные призывают автоводителей при приближении военной техники соблюдать правила дорожного движения и не мешать ходу колонны, например, не пытаться обогнать ее.

НВС приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в дорожном движении.