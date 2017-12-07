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На могилах Руйиенского кладбища установлены таблички, где указано, что не внесен годовой взнос, сообщает программа Bez Tabu, пишет LA.

Некую жительницу Руйиене очень удивило то, что на могилах местного кладбища появились штрафные квитанции. Сначала женщина подумала, что это захоронения, которые не приведены в порядок, но некоторые из них хорошо ухоженные могилы.

Она выяснила, что отмечены те могилы, где родные захороненных лиц не заплатили годовой взнос.

Сейчас на руйиенском кладбище Скудрите существует 800 захоронений, многие люди уже заключили договор аренды, а кто-то от него отказался.

Как выяснили журналисты, если в течение трех лет арендатор не зарегистрируется, то место будет пущено с аукциона. Поэтому других вариантов, как предупредить близких захороненных людей, представитель Руенской думы не видят.

Местные жители неоднозначно оценивают такие действия со стороны местных властей. Кто-то считает, что это неуважение к умершим и их родным, а кто-то указывает, что не у всех есть интернет, чтобы известить о накопившемся долге.

скриншот со Skaties.lv