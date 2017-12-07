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Разговоры о том, что депутатам нельзя повышать зарплаты, являются вредительством, которое направлено против латвийского государства, об этом в ходе дискуссии в программе Preses klubs на телеканале Rīga24 сказал банкир Гиртс Рунгайнис. Он не считает, что в государственном секторе платятся неадекватно высокие зарплаты, пишет apollo.tvnet.lv.

"Всегда будет часть сравнительно бедных жителей, которые будут кричать, что не понимают. И будут говорить - такого не должно быть, пока я не могу заработать минимальную зарплату, представитель народа, за которого я даже не голосовал, так как не ходил на выборы, ни в коем случае не может получать больше", - указал Рунгайнис.

Такие разговоры он называет деструктивными и наносящими вред государству.

"Это деструкция, которая направлена против развития Латвии", - указал банкир.

"Зарплаты [депутатов] должны быть достаточными, конечно, надо смотреть, что за эти деньги делается, какие они по сравнению с соседними странами. Латвийская экономика за последние 7-8 лет идет вверх - это неоспоримый факт. Сейчас рост зарплат, даже тогда, когда их часть является легализацией теневой экономики, касается двух третей работоспособного населения. Даже на копейки, но растет и пенсия, новые пенсии существенно выше, чем у тех пенсионеров, кто вышел на пенсию раньше. Другой вопрос, всем давно известный, это количество пенсионеров, которые получают маленькие пенсии. Ситуация в стране становится лучше. Говорить о том, что депутатам нельзя повышать зарплаты, являются вредительством, диверсией, которая направлена против латвийского государства", - подчеркнул банкир.