Эксперты: влияние российских фейковых новостей зачастую преувеличено (4)

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Общество | 7 декабря 2017 года, 10:31

Фейковые новости - совершенно реальная угроза, с которой надо бороться, но переоценивать их влияние не стоит. Как показывают исследования, главные и наиболее радикальные распространяемые Россией мифы о Латвии отклика не встретили. К такому мнению пришли участники дискуссии "Безопасность Латвии в 21-м веке. Ложные новости как инструмент воздействия на общественное мнение" в Рижском замке.

Эксперты считают, что самых больших успехов в стремлении повлиять на общество Москва добилась именно в содействии его поляризации. Но и тут необходимо выявить реальные проблемы, требующие решения, ведь фальшивые новости не появляются ниоткуда - в них эксплуатируются уже существующие в обществе взгляды.

Президент Раймонд Вейонис отметил, что предстоит еще много работать, чтобы поднять стойкость общества и политиков к ложным новостям на достаточно высокий уровень.

"Надо воспитывать критическое общество и найти способ, как улучшить информационную работу, выполняемую государством. Это необходимо, чтобы "не наступать на грабли" фейковых новостей, а быть объективными, и чтобы СМИ умели объективно разъяснять то, что происходит в Латвии и за ее пределами", - сказал Вейонис.

В дискуссии участвовали также старший исследователь Пражского института международных отношений Марк Галеотти, директор центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс, редактор газеты Latvijas Avīze, автор проекта "Разоблачен" Марис Антоневич, заместитель руководителя организации по предотвращению инцидентов IT-безопасности Cert.lv Варис Тейванс, исследователь института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.

фото: pixabay.com

Комментарии 4
Eliza1 час назад
Больше всего лжи, грязи, а следовательно - фейков, в отношении РОССИИ, выдают наши - Латвийские СМИ и наша, зажравшаяся, банда воров у власти.
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Alex43 минуты назад
Пусть мне дураку президент ещё раз объяснит ,что такое у нас белое ,и что чёрное.А то я запутался...Видимо если сайт с России ,то это чёрное .А если LV ,то белое .Ку !
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фейкньюс1 час назад
вы думаете что сейчас декабрь и идет мокрый снег?это фейк.на самом деле за окном жара-июль и на теплом море загорают сотни тысяч богатых туристов.
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