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Инициатива о принятии закона о совместном проживании, - путь к легализации однополых браков. Такой закон поддержан не будет, отмечает в соцсети Twitter Нацобъединение.

"Основой народа является семья с детьми, поэтому Национальное объединение никогда не поддержит однополые браки или подобные инициативы", - сказано в сообщении.

Tautas pamats ir ģimene ar bērniem, tāpēc Nacionālā apvienība nekad neatbalstīs viendzimuma laulības vai līdzīgas iniciatīvas. — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) December 7, 2017

Кое-то из комментаторов указал, что нацобъединение за годы независимости ничего не сделало для пользы народа, а только занимается демагогией.

"Основа тевземцев - наивные люди, для которых важны слова, а не дела. Поэтому нацобъединение продолжает ничего не делать для блага народа и государства (последние 30 лет это доказывают) , но продолжает говорить вещи, которые нравятся наивным, но ничего не делают", - написал пользователь.

Tevzemiešu pamats ir naivīši kam svarīgi vārdi ne darbi. Tapēc nac.apv. turpinās nekko nedarīt tautas un valsts labā(pedejie 30 gadi ir pieradijums) , bet turpinās teikt lietas kas patīk naivīšiem bet nekas nav jādara. — Jānis(Yaanis) Vinters (@politicaanis) December 7, 2017

Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 тысяч подписей за принятие в Латвии закона о совместном проживании. Теперь инициатива будет передана в парламент на рассмотрение.

Сбор подписей почти три года назад начал политик Юрис Пуце, ныне - депутат Рижской думы. Он обосновывает необходимость принятия этого закона тем, что в Латвии большинство живущих вместе супружеских пар официально не женаты, и юридически их взаимоотношения и отношения с государством недостаточно защищены.

Принятие закона о совместном проживании дало бы возможность неженатым парам зарегистрировать свое совместное проживание у нотариуса и стать юридически признанной семьей.

Министр юстиции Дзинтарс Расначс, представляющий нацобъединение, также выступил против этой инициативы.

"На этот раз в этом нет никакой теории заговора. О таком развитии свидетельствует практика Европейского гражданского судопроизводства. Если государство с принятием такого закона легализует совместное проживание партнеров без заключения брака, то оно будет обязано сделать и дальнейшие шаги в этом направлении - однополое партнерство, однополые браки и права однополых пар усыновлять детей", - считает министр юстиции.