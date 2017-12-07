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Латвийские ученики 4-х классов по сравнению со сверстниками из других стран читают очень много, пишет Latvijas avīze.

В 2016 году было проведено исследование умения читать Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), в котором участвовали 4157 школьников из 150 школ по всей Латвии.

В нем приняли участие 50 стран, Латвия в списке заняла 11 место. Из доступных 600 наши школьники получили 558 пунктов. В свою очередь ведущие результаты показали российские четвероклашки - они набрали 581 балл. России удалось обогнать Сингапур и Гонконг, которые обычно занимают первые строчки таких рейтингов.

Следует добавить, что позади Латвии в списке остались такие развитые страны как США, Канада, Дания, Нидерланды, Германия, Австралия и соседняя Литва, школьники которой получили на 10 пунктов меньше, чем латвийцы. Эстония в этом исследовании участие не принимала.

Лучше всего себя показали рижане, а самые низкие достижения в чтении наблюдаются у детей из Земгале.

Также самые высокие показатели, как и в других похожих исследованиях, у девочек.

В школах, где языком обучения является русский, результаты лучше, чем в латышских школах. Исследователи допускают, что это из-за того, что русским школьникам приходится учиться чтению как на родном, так и на госязыке.

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