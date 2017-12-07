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В Цесисском крае выявлено два нелегальных предприятия, которые в антисанитарных условиях изготавливали консервы из свиней, овец, а также дичи, поставляемой местными охотниками, пишет LSM.lv.

Продовольственно-ветеринарная служба констатировала серьезные нарушения гигиенических требований: в помещениях царила грязь, поверхности столов были покрыты остатками мясных продуктов, жиром и просто грязью. И сырье, и готовая продукция размещались прямо на полу. У инспекторов есть опасения, что продукция могла быть опасной для здоровья людей.

«Не проводили никаких проверок, никаких анализов не делали, стерильности консервов не было, ничего. И есть большие сомнения, что дичь проверяли на заболевания, например, трихинеллез у кабанов. Это очень опасно — люди болеют, и фактически это заболевание невозможно вылечить», — рассказал LTV Марцис Улманис, представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС).

Госполиция провела контрольную закупку, что позволило доказать: фирмы действительно торговали консервами — и они несут ответственность за качество и условия производства.

«Как в восточной кухне, я бы сказал — кишмиш с консервами. Что угодно, только хвостов не хватает», — описывает нелегальный цех Марцис Улманис, представитель ПВС.

Один из нелегальных цехов работал в самом центре Цесиса, в подвале одного из домов. Под другой были приспособлены помещения заброшенной бойни в сельской местности.

ПВС исключает, что нелегальные переработчики были связаны между собой. Оба предприятия существовали уже достаточно долго, на каждом трудились 1-2 человека, не каждый день.

Полиция начала административное делопроизводство. Когда материалы рассмотрят, вынесут решение о наказании. ПВС указывает, что нарушителям грозит максимальный штраф в 700 евро.

Фото PVD