Нужна помощь многодетной маме
Общество | 7 декабря 2017 года, 16:34
Организация "Поможем друг другу" на своей странице в соцсети Facebook опубликовала запись, в которой просит помочь многодетной маме из Смилтене.
Известно, что у женщины четверо детей и скоро родится пятый. Она ушла от своего мужа-насильника и осталась одна с детьми.
Маме очень необходим больничный комплект и одежда для девочки (от 0 месяцев и старше), а также продукты питания.
Помочь можно связавшись с организацией "Поможем друг другу".
Фото: pixabay.com