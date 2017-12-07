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Организация "Поможем друг другу" на своей странице в соцсети Facebook опубликовала запись, в которой просит помочь многодетной маме из Смилтене.

Известно, что у женщины четверо детей и скоро родится пятый. Она ушла от своего мужа-насильника и осталась одна с детьми.

Маме очень необходим больничный комплект и одежда для девочки (от 0 месяцев и старше), а также продукты питания.

Помочь можно связавшись с организацией "Поможем друг другу".

Фото: pixabay.com